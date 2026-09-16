وادی: برای المپیک ۲۰۳۲ و ۲۰۳۶ از امروز باید استعدادها را بسازیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم وادی شامگاه چهارشنبه در نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران که به میزبانی قزوین برگزار میشود، اظهار کرد: از مسئولان استان و شهر قزوین که از والیبال حمایت میکنند تشکر میکنم و به این حمایتها غبطه میخورم؛ همچنین از رئیس فدراسیون والیبال برای راهاندازی این طرح عظیم در کشور قدردانی دارم.
وی با اشاره به تفاوت جشنواره «اوج» با برنامههای استعدادیابی سالهای گذشته افزود: این جشنواره با استفاده از دانش بومی ایران و بهرهگیری از تجربیات پنج کشور صاحب سبک والیبال طراحی شده و حدود دو سال روی ابعاد مختلف آن بحث و تبادل نظر شده است.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال ادامه داد: در این مدت جلسات متعددی با رئیس فدراسیون و کارشناسان برگزار شد تا به این نتیجه برسیم که باید نتیجهگرایی را از ردههای پایه و بهویژه نونهالان حذف کنیم.
نتیجهگرایی در رده پایه باید کنار گذاشته شود
وادی با اشاره به موفقیت تیمهای ملی نوجوانان و جوانان ایران در سالهای اخیر گفت: ما در ردههای زیر ۱۷ سال، نوجوانان و جوانان طی سالهای اخیر موفق به کسب مدال طلا شدهایم، اما به نظر میرسد یکی از دلایل این موفقیتها، اشباع شدن بازیکنان در ردههای پایه باشد.
وی تصریح کرد: اگر از همین سنین بازیکن را با تفکر مدالآوری و نتیجهگرایی تربیت کنیم، ممکن است در رده بزرگسالان دیگر به دنبال مدال طلا نباشد؛ بنابراین باید نگاه خود را در فرآیند استعدادیابی و پرورش بازیکن تغییر دهیم.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال تأکید کرد: کار سازندگی هزینهبر است و نتیجه آن نیز بلافاصله دیده نمیشود. باید امروز سرمایهگذاری و کار کنیم تا پنج سال آینده ثمره آن را ببینیم.
وادی ابراز امیدواری کرد استعدادهای شناساییشده در جشنواره «اوج» بتوانند در سالهای آینده تیم ملی ایران را در رویدادهای مهم بینالمللی همراهی کنند و گفت: امیدواریم این بازیکنان در المپیکهای ۲۰۳۲ و ۲۰۳۶ دست ما را بگیرند.
حضور ۴۸۰ والیبالیست از ۳۰ استان در جشنواره «اوج»
وی درباره نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران نیز اظهار کرد: «اوج» مخفف «استعدادیابی والیبال جمهوری اسلامی ایران» است و با توجه به گستردگی کشور، در این مرحله نمایندگان ۳۰ استان در قزوین حضور دارند.
وادی افزود: در این جشنواره ۴۸۰ والیبالیست متولد دو ماه پایانی سال ۱۳۹۰ حضور دارند و تاکنون بیش از ۱۱۰ بازیکن که از نظر شاخصهای قدی و فیزیکی در محدوده موردنظر قرار داشتهاند، شناسایی و بررسی شدهاند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۵۰ درصد از این استعدادها نیز با والیبال آشنایی خوبی دارند و آموزشهای اولیه را فرا گرفتهاند؛ بنابراین با حمایت و هدایت مربیان پرورشدهنده میتوانند مسیر رشد خود را ادامه دهند.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: هدف ما این است که این استعدادها تحت حمایت قرار بگیرند و فرآیند آموزش و پرورش آنها به شکل مستمر دنبال شود.
پیشکسوتان والیبال در کنار استعدادهای آینده
وادی همچنین از حضور پیشکسوتان و ملیپوشان والیبال در این جشنواره تقدیر کرد و گفت: از آقای مؤذن و آقای اولیایی از پیشکسوتان والیبال، همچنین آقای منظمی از بزرگان والیبال ایران و عبدالرضا علیزاده، ملیپوش والیبال کشورمان و قهرمان جوانان آسیا تشکر میکنم که در این جمع حضور دارند.
وی افزود: حضور این چهرهها در کنار کودکان و نوجوانان حاضر در جشنواره فرصت ارزشمندی است و امیدواریم در روزهای آینده نیز از تجربیات آنها برای آموزش و انتقال تجربه به این استعدادها استفاده کنیم.
رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال در پایان با اشاره به اینکه جشنواره «اوج» حاصل مجموعهای از برنامهریزیها و حمایتهای فدراسیون والیبال است، گفت: از همه مسئولانی که از این طرح حمایت میکنند تشکر میکنم و امیدوارم این بچهها در سالهای آینده بتوانند والیبال ایران را در بالاترین سطح جهانی همراهی کنند.
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