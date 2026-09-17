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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۵

تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان

تماس تلفنی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان

سید عباس عراقچی روز گذشته در پکن به صورت تلفنی با عاصم منیر درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در پکن به صورت تلفنی با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این تماس، آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام دو کشور مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

کد مطلب 6949726
حسین کشتکار

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