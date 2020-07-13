توزیع ۱۰۰ هزار ماسک رایگان در مناطق کم برخوردار خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در سالن جلسات فرمانداری خرمشهر اظهار کرد: پویش استفاده از ماسک از اولویت هاست و از آنجا که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان یک فریضه مطرح شده است باید زمینه تأمین ماسک به صورت آسان و با قیمت ارزان فراهم شود.
وی، آگاهی بخشی به خانوادهها به ویژه در مناطق محروم برای استفاده از ماسک را ضروری دانست و گفت: هر خانه باید به پایگاه سلامت تبدیل شود بر همین اساس آموزش پروتکلهای بهداشتی برای مناطق مختلف سطح شهر، به خصوص مناطق محروم مهم است.
فرماندار خرمشهر با بیان اینکه استفاده از ماسک باید توسط همه به یک فرهنگ تبدیل شود، افزود: همراهی مردم تنها با اقدامات تنبیهی امکان پذیر نیست و باید اقدامات تشویقی نیز اعمال شود چرا که مردم در برابر دستورات یک طرفه مقاومت میکنند.
وی ادامه داد: باید جلسه با مدیران شرکتها و واحدهای صنعتی بزرگ و خصوصی برگزار شود تا با همراهی آنها ماسک به تعداد انبوه خریداری شود و حداقل یک روز در هفته ماسک به صورت رایگان یا با قیمت مناسب میان مردم و اصناف برای استعمال در اماکن عمومی توزیع شود.
حیدری همچنین بر لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی، ادارات و ارگانهای دولتی برای تبدیل شدن آن به یک فرهنگ در جامعه تاکید کرد.
فرماندار خرمشهر در ادامه تردد اتباع غیر ایرانی از مرز شلمچه بدون رعایت پروتکلهای بهداشتی را ممنوع اعلام کرد و گفت: حضور نیروهای بهداشت محیط در کنترل ورود و خروج اتباع عراقی برای رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامی است و ورود این اتباع در حال حاضر به شهر خرمشهر ممنوع است.
وی افزود: برای تعیین تکلیف تردد اتباع عراقی به خرمشهر، باید جلسه جدا گانه ای برگزار تا موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود و پس از تصویب، شرایط ورود اتباع از جمله داشتن گواهینامه معتبر سلامت به دولت عراق ابلاغ شود.
حیدری در ادامه بر تمرکز غربالگری و ارائه خدمات مراقبتی به گروههای پرخطر تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه ۱۷ هزار نفر جمعیت در حوزه گروههای پرخطر است، صیانت از این گروه اهمیت ویژه دارد زیرا در صورتی که از این افراد مراقبت شود، جامعه ایمنی خواهیم داشت.
فرماندار خرمشهر در بخشی دیگر سخنانش به ممنوعیت کشتار و عرضه دام در سطح شهر پرداخت و گفت: با توجه به فرا رسیدن عید سعید قربان و برای رعایت پروتکلهای بهداشتی، کشتار و عرضه دام زنده در سطح شهر ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه نعیم مقدم رئیس جدید اداره صنعت معدن تجارت خرمشهر با بیان اینکه در خرمشهر دو واحد تولیدی ماسک با ظرفیت تولید دو تا چهار هزار ماسک در روز در حال فعالیت هستند از درخواست آغاز به کار ۲۰ واحد تولیدی دیگر برای تولید انبوه ماسک در سطح شهرستان خبر داد.
بنا به گفته وی، آغاز به کار این واحدهای تولیدی نیاز به مجوز دانشکده علوم پزشکی آبادان دارد که در حال رایزنی برای اخذ مجوز اجرایی شدن این کار است.
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