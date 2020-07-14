فراز و فرود شاخص کل در مرز ۱.۸ میلیون/ معامله نمادها در دو بازار

به گزارش خبرنگار مهر، بازار معاملات امروز بورس تهران با فراز و نشیب متعدد همراه بود که یکی از دلایل آن، موضوع تکراری هسته معاملات است که همواره در روزهای اخیر با اختلال روبرو بوده است.

با این حال بازار امروز نوسان بالایی داشت و شاخص کل در یک ساعت و نیم ابتدایی به یک میلیون و ۸۴۶ هزار واحد رسید و رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص هم‌وزن نیز با ۰.۲ درصد رشد به ۴۸۲ هزار و ۵۷۱ واحد رسید اما در ساعت اتمام فعالیت بازار و بسته بودن آن، بار دیگر شاهد افت شاخص بودیم که فشار عرضه سبب این کاهش شد و شاخص کل بار دیگر به یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۶۷۸ واحد برگشت. رشد شاخص کل به زیر یک درصد (مثبت ۰.۸۶ درصد) برگشته و ۱۵ هزار و ۵۹۵ واحد رشد داشته است.

شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات امروز به ۴۸۰ هزار و ۴۹۴ واحد رسید که رشد منفی ۱۸۶۵ واحد را در پایان معاملات تجربه کرده است.

امروز حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان معاملات خرد در بازار انجام و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز پول حقیقی وارد بازار شد.

نماد فولاد با تأثیرگذاری ۶۱۰۰ واحدی و فارس با ۵۶۵۷ واحدی و فملی با ۴۸۵۷ واحدی، بیشترین تأثیرگذاری را در شاخص داشته‌اند. نماد «وامید» نیز با منفی ۱۷۲۹ واحد از نمادهای مؤثر در افت بازار بود.

شاخص کل فرابورس نیز ۴۴ واحد رشد داشت و ۱۸ هزار و ۸۲۸ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس نیز ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده درحالی‌که ارزش کل بازار در حال حاضر ۶,۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین امروز یک میلیون و ۳۴۰ هزار فقره معامله در بازار رخ داد که ارزش آن ۱,۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که روز گذشته شاخص تا منفی ۰.۷ درصد هم برگشت و شاخص هم‌وزن نیز منفی یک درصد رشد داشت و حتی در دقایقی، شاخص کل به زیر ۱.۸ میلیون واحد رسید اما مجدداً شاخص کل در روز گذشته ۱.۸ میلیون واحد را رد کرد.

نمادهایی که در ساعات بسته بودن بازار معامله می‌شوند

به نظر می‌رسد نوسان شاخص در خط مقاومت ۱.۸ میلیونی طی روزهای آتی هم ادامه داشته باشد. همچنین یکی از دلایل رشد معاملات در روز گذشته، افزایش تعداد نمادهای قابل معامله در ساعات پس از اتمام بازار و بسته شدن معاملات است که تعداد نمادهای قابل معامله در ساعات بسته بودن بازار طی دو روز اخیر دو رقمی شده است.

«خودرو، خساپا، شستا و شپنا» از مهمترین نمادهایی هستند که طی دو ساعت پس از بسته شدن بازار، معاملات آنها انجام می‌شود.

نمادهای پربیننده در روز جاری «وبملت و فولاد» بود و نمادهای پربیننده فرابورس نیز «ذوب، دی و چکاپا» بوده است. نماد «چکاپا» بر اساس اعلام ناظر بازار به دلیل انتقال از فرابورس به بورس تهران، در پایان معاملات امروز بسته می‌شود.