روی خوش بورس به ملت/ جهش ۴۴ هزار واحدی مقاومت ها را پودر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در پایان معاملات امروز با رشد خیره کننده ۴۴ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحدی رسید، در معاملات امروز بازار سرمایه ارزش معاملات خرد به صورت خوبی بالا رفته و به ۴,۰۴۸ میلیارد تومان رسید، هفته‌های گذشته این میزان در ۲,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که امروز با رشد بسیار خوبی مواجه شد. در معاملات امروز ۳۷۲ نماد مثبت، ۱۴۹ نماد صف خرید، ۷۶ نماد منفی و ۳۱ نماد صف فروش بودند.

سرسخت‌ترین مقاومت شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار واحد بوده که امروز از بین رفت، حال مقاومت بعدی یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد است که اگر وضعیت بازار به همین وضعیت باشد می‌توان امید داشت آن را نیز از سر راه بردارد.