۲۰تیم برای گشت مشترک بازرسی از انبارهای نگهداری کالا تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با ریاست دبیر کارگروه تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اصناف تهران برگزار و در آن مقرر شد ۲۰ تیم بازرسی برای برگزاری گشت مشترک در سطح استان با اولویت کنترل و نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا تشکیل و فعال شوند.

محمد رضا کلامی در خصوص عناوین و مصوبات این جلسه توضیح داد: سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با حضور نمایندگان و مسئولان دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار و با اتفاق نظر اعضا، اولویت‌های بازرسی در روزهای پیش روی تعیین شدند.

وی افزود: از دیگر مصوبات این نشست، دستور فعال سازی کارگروه‌های استانی شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار در سطح کشور بود.

دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور اضافه کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد ۲۰ تیم بازرسی در قالب گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی کشور از مراکز نگهداری کالا در انبارهای واحدهای تولیدی و انبارهای عمومی به صورت ویژه بازدید و بازرسی به عمل آورند.

کلامی تصریح کرد: این برنامه برای مقابله با محتکرین و سو استفاده کنندگان شرایط بازار که نسبت به جمع آوری کالاهای عمومی و ضروری مردم و امتناع از عرضه آنها در سطح بازار اقدام می‌کنند، انجام می‌شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مقرر شده است؛ از این پس دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار به سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و همچنین سامانه گمرک دسترسی داشته باشند و بتوانند در خصوص رصد واردات و یا تولید کالا، از مبدا تا مرحله عرضه را کنترل و مورد رصد قرار دهند.

کلامی تاکید کرد: این دسترسی می‌تواند به سرعت بالا و زمان کوتاه در رسیدگی به موارد و کشف احتکار و امتناع از عرضه هر کالایی در سطح کشور منجر شود.

دبیر گروه تنظیم بازار کشور اعلام کرد: در پایان نشست شورای تشدید کنترل و نظارت بازار اولویت‌های بازرسی در سطح کشور برای چند روز آینده تعیین شده و ابلاغ می‌شوند.