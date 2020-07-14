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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۱

براساس تصمیم شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار؛

۲۰تیم برای گشت مشترک بازرسی از انبارهای نگهداری کالا تشکیل می شود

۲۰تیم برای گشت مشترک بازرسی از انبارهای نگهداری کالا تشکیل می شود

براساس تصمیم شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار، ۲۰ تیم برای گشت مشترک بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح استان تهران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با ریاست دبیر کارگروه تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اصناف تهران برگزار و در آن مقرر شد ۲۰ تیم بازرسی برای برگزاری گشت مشترک در سطح استان با اولویت کنترل و نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا تشکیل و فعال شوند.

محمد رضا کلامی در خصوص عناوین و مصوبات این جلسه توضیح داد: سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با حضور نمایندگان و مسئولان دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار و با اتفاق نظر اعضا، اولویت‌های بازرسی در روزهای پیش روی تعیین شدند.

وی افزود: از دیگر مصوبات این نشست، دستور فعال سازی کارگروه‌های استانی شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار در سطح کشور بود.

دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور اضافه کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد ۲۰ تیم بازرسی در قالب گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی کشور از مراکز نگهداری کالا در انبارهای واحدهای تولیدی و انبارهای عمومی به صورت ویژه بازدید و بازرسی به عمل آورند.

کلامی تصریح کرد: این برنامه برای مقابله با محتکرین و سو استفاده کنندگان شرایط بازار که نسبت به جمع آوری کالاهای عمومی و ضروری مردم و امتناع از عرضه آنها در سطح بازار اقدام می‌کنند، انجام می‌شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مقرر شده است؛ از این پس دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار به سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و همچنین سامانه گمرک دسترسی داشته باشند و بتوانند در خصوص رصد واردات و یا تولید کالا، از مبدا تا مرحله عرضه را کنترل و مورد رصد قرار دهند.

کلامی تاکید کرد: این دسترسی می‌تواند به سرعت بالا و زمان کوتاه در رسیدگی به موارد و کشف احتکار و امتناع از عرضه هر کالایی در سطح کشور منجر شود.

دبیر گروه تنظیم بازار کشور اعلام کرد: در پایان نشست شورای تشدید کنترل و نظارت بازار اولویت‌های بازرسی در سطح کشور برای چند روز آینده تعیین شده و ابلاغ می‌شوند.

کد مطلب 4973750

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