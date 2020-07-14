  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۵

در نشست کارگروه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی؛

کنترل آبیاری مزارع برای ۸ محصول کشاورزی تبیین شد

کنترل آبیاری مزارع برای ۸ محصول کشاورزی تبیین شد

نشست کارگروه تخصصی تهدیدکننده های محیطی سلامت با موضوع اجرای طرح رفع مشکل آبیاری مزارع با فاضلاب خام در سال ۹۹ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنترل آبیاری مزارع و باغات کشاورزی برای محصولات به ویژه برای ۸ محصول کشاورزی پر مصرف، طبق برنامه راهبردی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تبیین شد.

در این نشست، تاکید بر تشدید بازدید از وضعیت آبیاری سطوح زیرکشت و باغات فاضلاب از طریق پایش های ادواری بویژه برای ۸ محصول هدف کشاورزی منظور گردید.

گزارش اقدامات استانی در زمینه رفع مشکل آبیاری مزارع با فاضلاب خام ارائه شد و تعیین اولویت های استانی، سنجش و هماهنگی جهت آنالیز باقیمانده آلاینده ها در محصول کشاورزی، آب و خاک صورت گرفت.

همچنین، هم افزایی برنامه محصول گواهی شده وزارت جهاد کشاورزی، برنامه جامع ایمنی فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت و مصوبات شورای سیاستگذاری آب کشور وزارت نیرو در این برنامه راهبردی دیده شده است.

این نشست با ریاست علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، گروه سیاست حکمرانی برای سلامت دبیرخانه و با حضور نمایندگان دستگاه ها، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز سلامت و محیط و کار، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد.

کد مطلب 4974035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه