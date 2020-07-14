کنترل آبیاری مزارع برای ۸ محصول کشاورزی تبیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنترل آبیاری مزارع و باغات کشاورزی برای محصولات به ویژه برای ۸ محصول کشاورزی پر مصرف، طبق برنامه راهبردی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تبیین شد.

در این نشست، تاکید بر تشدید بازدید از وضعیت آبیاری سطوح زیرکشت و باغات فاضلاب از طریق پایش های ادواری بویژه برای ۸ محصول هدف کشاورزی منظور گردید.

گزارش اقدامات استانی در زمینه رفع مشکل آبیاری مزارع با فاضلاب خام ارائه شد و تعیین اولویت های استانی، سنجش و هماهنگی جهت آنالیز باقیمانده آلاینده ها در محصول کشاورزی، آب و خاک صورت گرفت.

همچنین، هم افزایی برنامه محصول گواهی شده وزارت جهاد کشاورزی، برنامه جامع ایمنی فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت و مصوبات شورای سیاستگذاری آب کشور وزارت نیرو در این برنامه راهبردی دیده شده است.

این نشست با ریاست علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، گروه سیاست حکمرانی برای سلامت دبیرخانه و با حضور نمایندگان دستگاه ها، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز سلامت و محیط و کار، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد.