تربتی: صادرات آذربایجان ‌غربی به ۳.۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب تربتی پنجشنبه شب در جلسه شورای ساماندهی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: ارزش صادرات استان بر اساس آمار ارائه‌شده حدود ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار بوده و ارزش صادرات ثبت‌شده از گمرکات استان نیز به حدود ۲ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی افزود: صادرات خروجی از گمرکات استان از نظر ارزش ۳۷ درصد و از نظر وزن ۲۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به ترکیب بخش‌های اقتصادی استان افزود: سهم بخش خدمات از تولید اقتصادی استان ۵۳.۴ درصد، بخش کشاورزی ۲۰.۴ درصد و بخش صنعت ۲۷.۲ درصد اعلام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به وضعیت بازار کار استان گفت: نرخ بیکاری استان در بهار ۱۴۰۵ حدود ۶.۷ درصد بوده و آذربایجان‌غربی از نظر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

تربتی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های سرمایه ‌گذاری پس از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری استان بیان کرد: تاکنون ۵۰ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۴۲ همت به بهره‌برداری رسیده و ۹۱ پروژه دیگر نیز با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده حدود ۶۶ همت کلنگ‌زنی شده است.

وی ادامه داد: روند پیشرفت پروژه‌ها از طریق سامانه‌ای که برای این منظور طراحی شده، رصد می‌شود تا موانع اجرایی شناسایی و پیگیری‌های لازم برای تسریع در اجرای طرح‌ها انجام شود.