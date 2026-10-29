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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

شکست حسن یزدانی برابر کشتی گیر ژاپنی؛ یوشیدا برنده حساس ترین جدال شد

شکست حسن یزدانی برابر کشتی گیر ژاپنی؛ یوشیدا برنده حساس ترین جدال شد

حسن یزدانی کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله دوم به مصاف آرش یوشیدا رفت و مغلوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور دوم به مصاف آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن رفت که این کشتی با نتیجه ۵ بر ۴ به سود یزدانی به لحظات پایانی نزدیک شد اما در ثانیه‌های پایانی کشتی گیر ایران خاک شد و آرش یوشیدا با نتیجه ۷ بر ۵ پیروز شد.


در این وزن ۲۹ نفر شرکت کرده اند، حسن یزدانی در دور نخست به مصاف کیم از کره جنوبی رفت که در همان دقایق ابتدایی کشتی با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد. احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین در گروه یزدانی قرار دارد.

کد مطلب 6993413
سیده فرزانه شریفی

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