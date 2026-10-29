شمارش ۹۰ درصد آرا؛ نتایج انتخابات همچنان از نبود اکثریت حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در فلسطین اشغالی اعلام کرد بلوک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی ۵۳ کرسی و بلوک گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی کنست را به دست آورده‌اند.

در سطح احزاب، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو ۲۶ کرسی و حزب یشار به رهبری آیزنکوت ۲۱ کرسی کسب کرده‌اند. احزاب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی به دست آورده‌اند.

توزیع کرسی‌ها تاکنون تغییری نکرده و هیچ‌یک از ائتلاف‌ها به حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه نرسیده‌اند. در نتیجه، هر دو بلوک برای تشکیل کابینه ناچار به ائتلاف با جریان‌های دیگر هستند.

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی تأکید کرد که فرایند شمارش آرای انتخابات کنست تا ظهر امروز به پایان خواهد رسید.

انتخابات کنست روز سه‌شنبه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برگزار شد و مراکز رأی‌گیری ساعت ۲۲ به وقت محلی بسته شدند.