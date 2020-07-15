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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۶:۴۰

سایت آلمانی مطرح کرد؛

طارمی جایگزین «میلوت راشیکا» در تیم وردربرمن؟

طارمی جایگزین «میلوت راشیکا» در تیم وردربرمن؟

یک سایت آلمانی از احتمال حضور مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران در تیم وردربرمن به جای «میلوت راشیکا» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات علیرضا نیکومنش مدیر برنامه مهدی طارمی درباره پیشنهادات رسیده برای این مهاجم ایرانی شاغل در تیم ریوآوه پرتغال همچنان در بعضی از رسانه های اروپایی بازتاب دارد. یکی از تیم هایی که نیکومنش به آن اشاره کرده بود، وردربرمن آلمان بود.

دو روز پیش سایت «deichstube» آلمان احتمال حضور طارمی در تیم وردربرمن را به دلیل حضور «نیکولاس فولکرگ» و «دیوی زلکه» در این تیم، پایین دانست.

سایت «ligainsider» اما روز گذشته ضمن انعکاس صحبت های نیکومنش، تاکید کرد طارمی در تیم ملی فوتبال ایران عمدتا به عنوان بال چپ بازی کرده است و با این پیش زمینه، او می تواند به تیم وردربرمن بیاید. استدلال این سایت آلمانی جدایی «میلوت راشیکا» بازیکن آلبانیایی - کوزویی وردربرمن و نیاز به تقویت تیم با جدایی این بازیکن است.

این سایت همچنین از عملکرد مهدی طارمی در اولین فصل حضورش در لیگ پرتغال تمجید کرده است. 

کد مطلب 4974189

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