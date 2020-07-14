به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی امروز در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی آزادراه تبریز- مرند- بازرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پروژههای بزرگ، اساسی و بسیار مهمی در حوزه راهسازی استان در حال احداث است.
وی ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از این پروژهها نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه استان ایفا خواهد کرد.
رحمتی تکمیل این پروژه و سایر پروژههای عمرانی استان را از مهمترین اولویتهای استان برشمرد و ادامه داد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند جهت رفع موانع و حل مشکلات و تسریع کارها همکاریهای لازم را انجام دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ضمن بازدید میدانی از روند کارهای اجرایی و پیشرفت پروژه، مشکلات و موانع موجود، بر تسریع روند اجرایی و به بهره برداری رسیدن آن تاکید کرد.
وی همچنین در ادامه از اتوبان تبریز- سهند و همچنین راه آهن میانه-بستان آباد- تبریز نیز بازدید کرد.
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