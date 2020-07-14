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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۲

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

لزوم همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام

لزوم همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی امروز در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی آزادراه تبریز- مرند- بازرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: پروژه‌های بزرگ، اساسی و بسیار مهمی در حوزه راهسازی استان در حال احداث است.

وی ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از این پروژه‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه استان ایفا خواهد کرد.

رحمتی تکمیل این پروژه و سایر پروژه‌های عمرانی استان را از مهم‌ترین اولویت‌های استان برشمرد و ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند جهت رفع موانع و حل مشکلات و تسریع کارها همکاری‌های لازم را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ضمن بازدید میدانی از روند کارهای اجرایی و پیشرفت پروژه، مشکلات و موانع موجود، بر تسریع روند اجرایی و به بهره برداری رسیدن آن تاکید کرد.

وی همچنین در ادامه از اتوبان تبریز- سهند و همچنین راه آهن میانه-بستان آباد- تبریز نیز بازدید کرد.

کد مطلب 4974260

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