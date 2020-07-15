ضرب الاجل انگلیس برای پایان همکاری با هواوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دستور داد تا پایان ۲۰۲۷ میلادی تمام تجهیزات هواوی از زیربنای شبکه ۵Gاین کشور حذف شود. این در حالی است که اقدام جانسون علیه بزرگترین تولید کننده تجهیزات مخابراتی جهان احتمالا به تنش با چین منجر می شود.

همزمان با آماده شدن انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، نگرانی ها درباره امنیت تجهیزات هواوی و فشار از سوی آمریکا، جانسون را مجبور کرد بین همکاری با چین و آمریکا، یکی از آنها را انتخاب کند.

درحالی که انگلیس به شدت از سوی دولت دونالد ترامپ برای قطع همکاری با هواوی تحت فشار بود، دولت چین نیز به انگلیس هشدار داده بود که در صورت طرفداری از آمریکا ، وضعیت میلیاردها دلار سرمایه گذاری در این کشور به خطر خواهد افتاد.

دولت انگلیس در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی به هواوی اجازه داد تا ۳۵ درصد در توسعه شبکه ۵Gاین کشور همکاری کند. البته همکاری هواوی محدود به فعالیت های هسته ای بود. اما اکنون نخست وزیر انگلیس شرکت های مخابراتی را از خرید تجهیزات هواوی پس از پایان سال جاری منع کرده و به آنان ۷ سال فرصت داد تا تجهیزات فعلی را نیز حذف کنند.