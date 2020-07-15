به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آکادمی سزار که مسئول اهدای جوایز سزار است از مقررات جدیدی رونمایی کرده که هدف‌شان افزایش گوناگونی و برابری در هیات مدیره است.

هیات فیلم ملی فرانسه (CNC) که در این امر نقش داشته، گفته است تحت قوانین جدید، آکادمی سزار ۲ رییس خواهد داشت که یکی از آنها مرد و دیگری زن خواهد بود.

انجمن ترفیع سینما (APC)، سازمانی که ناظر بر آکادمی سزار است هم شاهد افزایش تعداد اعضایش از ۴۵ نفر به ۱۷۰ نفر خواهد بود. این اعضا توسط ۴۳۱۴ عضو آکادمی تعیین می‌شوند. ایده پشت این حرکت این است که گروه از اعضای بیشتر و گوناگون‌تری تشکیل شود و اعضا توسط افراد حرفه‌ای و هنرمندان از تمام بخش‌های صنعت سینما انتخاب شوند.

انتخابات قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.

پیش از این اعضای «انجمن ترفیع سینما» به صورت انتخابی تعیین نمی‌شدند و معمولاً یا از اعضای تاسیس‌کننده آن بودند، یا کسی آنها را به این مقام ارتقا داده یا برنده جایزه اسکار بودند. این سازمان مسئول انتخاب اعضای هیات مدیره آکادمی سزار است که در نهایت رای انتخاب رییس را می‌دهد.

بعد از اعتراض‌های گسترده در سراسر صنعت فیلم فرانسه پیش از مراسم امسال در فوریه، مارگارت منگوف تهیه‌کننده به عنوان رییس موقت آن انتخاب شد. این اعتراض‌ها همچنین منجر به استعفای آلن ترزیان رییس قدیمی آکادمی سزار شد و بقیه اعضای ۲۱ نفره هیات مدیره هم مجبور به استعفا شدند.

حدود ۴۰۰ نفر از چهره‌های شناخته‌شده صنعت فیلم فرانسه از جمله عمر سای و لئا سدو بازیگر و ژک اودیار کارگردان درخواستی برای ایجاد تحول عظیم در آکادمی سزار را امضا کردند و گفتند مراسم‌های بزرگ فیلم دیگر از جمله بفتا و جوایز فیلم اروپا «دموکراتیک‌تر» هستند چون اعضای‌شان توسط هیات آکادمی انتخاب می‌شوند.

یکی از بحث‌برانگیزترین اتفاق‌های جوایز امسال این بود که فیلم «یک افسر و یک جاسوس» رومن پولانسکی نامزد دریافت چند جایزه اصلی شد و توانست جایزه بهترین کارگردان را هم از آن خود کند. این باعث شد مراسم امسال تبدیل به یک رسوایی بشود و خیلی‌ها از سالن خارج بشوند.

جایزه بهترین فیلم امسال به درام «بینوایان» لادج لی درباره خشونت پلیس رسید که نامزد دریافت جایزه اسکار و گلدن گلوب هم شده بود.