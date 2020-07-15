به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده‌اند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۷۳ مورد مثبت قطعی در بیمارستان‌های استان بستری هستند گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ مورد از بستری‌های بخش‌های کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از بیمارستان مرخص شده‌اند که از این تعداد ۴۱ مورد مثبت قطعی بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: متأسفانه از ۷ نفر فوت‌شده‌ای که تست کرونای آن‌ها امروز مثبت اعلام‌شده است، سه نفر روز یکشنبه، یک نفر روز دوشنبه و سه نفر نیز روز سه‌شنبه فوت‌شده‌اند که در رده سنی ۳۶ تا ۸۳ سال هستند.

کشمیری بابیان اینکه هم‌اکنون ۵۱ مورد در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند افزود: از این تعداد در حال حاضر ۳۲ مورد از آن‌ها با کمک دستگاه نفس می‌کشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص رهاوردهای سفر دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت به استان بوشهر گفت: تاکنون وزارت بهداشت ۲۸ میلیارد تومان را برای ساخت بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر اختصاص داده است.

کشمیری اضافه کرد: رهاورد سفر معاون درمان وزیر بهداشت به استان بوشهر اختصاص ۲۰ میلیارد تومان دیگر برای اتمام این بیمارستان بود که ۱۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات سازمان انرژی اتمی و ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات وزارت بهداشت است.

وی تصریح کرد: استاندار بوشهر نیز از محل اعتبارات استانی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای اتمام این بیمارستان اختصاص داده است و همچنین قرار است بیمارستان به صورت کامل از محل ستاد ملی مبارزه با کرونا تجهیز شود.

کشمیری در خصوص دیگر رهاوردهای سفر دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت به استان بوشهر اضافه کرد: پنج تخت ICU امروز تحویل دانشگاه شده است و ۱۵ تخت ویژه دیگر فردا و پنج تخت ICU دیگر نیز تا اویل هفته آینده وارد استان بوشهر می‌شود که اعتبار آن بالغ بر پنج میلیارد تومان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: قول مساعد و بررسی ویژه برای تأمین نیروی انسانی و برطرف شدن سایر مشکلات درمانی استان بوشهر از دیگر رهاوردهای سفر دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت به استان بوشهر بوده است.