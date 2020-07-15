با فدراسیون کاراته برای سالن شماره ۹ توافق کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس در خصوص تفاهمنامه با فدراسیون کاراته گفت: از بدو ورود من به فدراسیون بوکس و حضور سید رضا صالحی امیری در کمیته ملی المپیک بحث واگذاری سالن شماره ۹ آکادمی انقلاب قوت گرفت و مکاتبات بسیاری صورت گرفت که این سالن به ۴ فدراسیون واگذار شود و قرار بر این شد که بوکس را به مکان دیگری بفرستند و مقرر گردید یک سالن در شهرداری، یک سالن در دانشگاه علوم تحقیقات و حتی سالن جودو در مجموعه‌ی انقلاب جایگزین سالن شماره ۹ شوند که در نهایت هیچکدام باب میل اهالی بوکس نبود.

وی که با رادیو ایران گفتگو می‌کرد، افزود: در کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک هم چندین جلسه برگزار شد و با دبیر کل و حتی رئیس کمیته ملی المپیک رایزنی‌هایی صورت گرفت که قرار بر این شد که بوکس از آن جا نقل مکان کند و سالن شماره ۹ به رشته‌های رزمی دیگر واگذار شود.

همه رشته‌ها زیر مجموعه‌ی کمیته ملی المپیک محسوب می‌شوند و این را هم در نظر داشته باشید که سالن شماره ۹ به کمیته ملی المپیک مربوط می‌شود و آنها می‌توانند تصمیمات حاکمیتی در خصوص آن لحاظ کنند. مهمترین امر برای فدراسیون بوکس در سالن شماره ۹ داشتن ۳۰ کیسه بوکس و۲ رینگ استاندارد می‌باشد.

رئیس فدارسیون بوکس ادامه داد: کاراته رشته‌ای است که با داد و فریاد همراه است و توافقی که با کاراته صورت گرفت مبنی بر این بود که بین این سالن دیوار کشیده شود و یا از عایق صدا استفاده شود تا به نوعی که صدای این دو بخش همدیگر را اذیت نکند.

ثوری در پاسخ به اینکه بوکس چقدر نیاز به تمرین دارد، در مقایسه با کاراته که در طول سال مسابقات متعددی را تجربه می‌کند تصریح کرد: در کاراته ملی پوشان خود، هزینه سفرها را تقبل می‌کنند و یک نفر در کاراته می‌تواند در یک سال ۱۳ بار قهرمان جهان شود در حالی که بوکس از رده نونهالان تا بزرگسالان تمامی اعزام‌های رسمی خود را به همراه داشته است.

وی در خصوص این که در مسابقات قهرمانی کشور در رشته بوکس در هر وزن نهایت سه نفر هم حضور ندارند در حالی که کاراته رشته‌ای است که جمعیت فراوانی دارد پس بهتر بود که ۷۰ به ۳۰ این سالن را به کاراته واگذار می‌کردند افزود: خوشحالم که شما بجای رئیس کمیته ملی المپیک نیستید و از نگاه بلندی که کمیته ملی المپیک به بوکس دارد، با کارهای شایسته، اردوهای منظم و متعدد و نتیجه گیری هایی که در کسب سهمیه المپیک توانستیم بدست بیاوریم جواب اعتماد کمیته را دادیم و این شانس را هم داریم که در مرحله‌ی بعد انتخابی المپیک سهمیه‌های بیشتری کسب کنیم.