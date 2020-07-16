درآمد نفتی ایران در ۲۰۱۹ بیش از ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بولتن آماری سالانه این سازمان که به‌تازگی منتشر شده است درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ منتشر کرد.

بر اساس این جدول، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار، ۴۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار، ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار، ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار و ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بوده است.

در سال ۲۰۱۹، عراق بیش از ۸۰ میلیارد دلار، عربستان بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار، امارات بیش از ۴۹ میلیارد دلار و کویت بیش از ۵۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.