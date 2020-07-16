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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۲

نسبت به سال ۲۰۱۸

درآمد نفتی ایران در ۲۰۱۹ بیش از ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافت

درآمد نفتی ایران در ۲۰۱۹ بیش از ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافت

تازه‌ترین بولتن آماری سالانه اوپک نشان می‌دهد که درآمد سالانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ بیش از ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بولتن آماری سالانه این سازمان که به‌تازگی منتشر شده است درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ منتشر کرد.

بر اساس این جدول، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار، ۴۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار، ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار، ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار و ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بوده است.

در سال ۲۰۱۹، عراق بیش از ۸۰ میلیارد دلار، عربستان بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار، امارات بیش از ۴۹ میلیارد دلار و کویت بیش از ۵۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.

کد مطلب 4975374
فرشته رفیعی

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