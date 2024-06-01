استقرار دو جام قهرمانی لیگ برتر در دو ورزشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران امروز شنبه ۱۲ خرداد و با انجام ۸ بازی پیگیری خواهد شد تا تکلیف تیم قهرمان و تیم سقوط کننده به دسته اول مشخص شود.

با توجه به اینکه دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران شانس قهرمانی دارند و در دو ورزشگاه آزادی و پاس رو در روی حریفان خود قرار می‌گیرند، مسئولان سازمان لیگ تصمیم گرفتند تا دو جام قهرمانی در این دو ورزشگاه مستقر کنند تا هر تیمی که توانست به مقام قهرمانی دست یابد، مراسم قهرمانی و اهدای جام در آن ورزشگاه انجام شود.

همچنین با توجه به نزدیکی به ایام ۱۴ و ۱۵ خرداد و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد مراسم اهدای جام بدون نورافشانی و با انجام کاغذپاشی به رنگ تیم قهرمان انجام خواهد شد. و هیچکدام از مسئولان فدراسیون فوتبال و و سازمان لیگ هم در هیچکدام از دو ورزشگاه حضور نخواهند یافت.