موفقیت نیروی هوایی در عملیات والفجر ۸ حاصل تدابیر امیر صدیق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم یادبود مرحوم امیر سرتیپ صدیق فرمانده اسبق این نیرو، در خصوص ویژگی‌های مرحوم امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق گفت: مرحوم امیر سرتیپ صدیق یکی از فرماندهان خوب و با تدبیر نهاجا بود که در برهه‌ای بسیار حساس مدیریت نیروی هوایی را برعهده گرفت. دوره‌ای که دشمن در آن مقطع شکست‌های بسیاری را متحمل شده بود و در صدد توسعه جنگ با حمله به شهرهای ایران بود.

وی ادامه داد: هدف دشمن از این اقدامات ایجاد جنگ روانی بر علیه مردم کشورمان و کشاندن مسئولان ایران به پای میز مذاکره بود. در چنین شرایطی پذیرفتن مسئولیت نیروی هوایی مسئولیت بسیار سختی بود، چراکه باید در مقابل ارتش رژیم بعث عراق ایستادگی می‌کرد. در این زمان امیر سرتیپ صدیق فرماندهی نیروی هوایی ارتش را برعهده گرفت.

فرمانده نهاجا در ادامه تدابیر امیر صدیق در انتخاب فرماندهانی همچون شهید بابایی را بسیار تأثیرگذار دانست و گفت: انتخاب‌های مناسب در کنار به کارگیری تدابیر مناسب بود که کمک کرد تا وی بتواند در آن شرایط سخت نیروی هوایی ارتش را به خوبی مدیریت کند.

امیرر سرتیپ نصیرزاده افزود: عملیات والفجر هشت یکی از عملیات‌های مهم نیروی هوایی ارتش بود که در زمان فرماندهی مرحوم امیر سرتیپ صدیق و با تدابیر هوشمندانه وی اجرا شد که در نتیجه آن بخش بسیاری از نیروی هوایی عراق نابود شد.