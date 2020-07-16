شناسایی ۲۲ گونه گیاه بومی مختص مراتع استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان؛ اسفندیار خزایی گفت: مراتع استان همدان امسال با افزایش بارشها تقویت شده و یک هزار و ۵۶۸ گونه گیاهی در آن رشد کرده است.
وی افزود: از این گونهها ۳۰۰ نوع آن گیاهان دارویی و ۲۲ گونه از آن مختص مراتع استان همدان است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با یادآوری اینکه در مراتع کشور پنج هزار گونه گیاهی رشد میکند، گفت: گونههایی مانند آویشن کوهستانی و جینوس جینسیک از گونههای مختص به مراتع استان است و در هیچ جای کشور جز استان همدان یافت نمیشوند.
خزایی سطح مراتع استان همدان را ۸۲۲ هزار هکتار اعلام کرد و ادامه داد: اگر چه یک درصد مراتع کشور در استان است اما ۳ درصد علوفهی کشور در استان همدان تولید میشود.
وی ادامه داد: طولانی شدن دوره بارشهای امسال کمک کرده تا پوشش گیاهی بهتری در مقایسه با سالهای پیش داشته باشیم اما خطر حریق در مراتع استان، با توجه به خشک شدن علوفههای یک ساله بیشتر شده است.
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