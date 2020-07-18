به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه ظهر شنبه در جلسه کارگروه فرعی آب و کشاورزی استان که با هدف حل مشکل خدمات زیر بنایی همچون گاز و آب به شهرک گلخانه‌ای نودهک در محل جهاد کشاورزی برگزار شداظهار کرد: شهرک گلخانه نودهک تاکستان ۱۰۰۰ هکتار وسعت دارد که عملیات اجرایی فاز اول آن در سطح ۷۱ در حال انجام است که در صورت تأمین آب فاز دوم این شهرک نیز در سطح ۳۰۰ هکتار آغاز خواهد شد.

وی در ادامه با قدر دانی از شرکت آب منطقه‌ای استان در همکاری با مجموعه جهاد کشاورزی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: نظام بهره برداری از سد نهب تهیه شود تا کشاورزان بتوانند از آب این سد بهره مند شوند.

خمسه یادآور شد: جهاد کشاورزی با همکاری آب منطقه‌ای با هدف مصرف بهینه آب و افزایش راندمان تولید درصدد توسعه طرح‌های گلخانه‌ای در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ابزار امیدواری کرد با تخصیص آب از سد مخزنی نهب به شهرک گلخانه‌ای نودهک فاز جدید این شهرک هر چه سریع‌تر آغاز شود.

وی در ادامه به آغاز عملیات گاز رسانی به شهرک گلخانه‌ای نودهک اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکت گاز عملیات گاز رسانی به این طرح ملی هر چه سریع‌تر به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان قزوین هم گفت: عملیات آبگیری سد نهب در حال انجام است و به احتمال زیاد این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

یدالله ملکی افزود: این سد با ظرفیت ۱۱۰ میلیون مترمکعب برای بهبود روند آبیاری اراضی کشاورزی دو شهرستان تاکستان و بوئین زهرا احداث شده است.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای برای توسعه کشت در محیط گلخانه آماده همکاری با جهاد کشاورزی است و در این راستا تمام سعی و تلاش مجموعه تأمین آب برای گلخانه‌ها است.