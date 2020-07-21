  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۵

در هفته عفاف و حجاب؛

مسابقه زنده طراحی و دوخت چادر و مانتو عبایی برگزار شد

مسابقه زنده طراحی و دوخت چادر و مانتو عبایی برگزار شد

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از برگزاری مسابقه زنده طراحی و دوخت چادر و مانتو عبایی اصفهان به مناسبت هفته عفاف و حجاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی جعفری از برگزاری مسابقه زنده طراحی و دوخت چادر و مانتو عبایی اصفهان به مناسبت هفته عفاف و حجاب خبر داد و گفت: این مسابقه به همت معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل در دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان برگزار شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این مسابقه با حضور ۱۲ شرکت‌کننده برگزار و ۱۰ اثر برگزیده آن انتخاب و برای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ارسال می‌شود تا در آنجا به همراه سایر آثار داوری شود و آثار برگزیده کشوری در یک نمایشگاه مجازی، به نمایش درخواهد آمد.

وی با بیان این‌که به برگزیدگان کشوری مبلغ ۱۵ میلیون ریال جایزه نقدی اعطا می‌شود، تصریح کرد: در مسابقه زنده طراحی و دوخت چادر و مانتو عبایی اصفهان، برترین طراحان عفاف و حجاب این شهر حضور داشتند.

کد مطلب 4979316
مریم علی بابایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه