کاهش نرخ باروری از پیامدهای تأخیر در ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی از جمله عواملی است که در جوامع گوناگون موجب افزایش یا کاهش در حجم و سن ازدواج می‌شود.

بر اساس آمار ارائه شده از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران، میانگین سن اولین ازدواج در مردان از ۲۵/۷ در سال ۱۳۳۵ به ۲۷/۸ در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ این شاخص در زنان نیز از ۱۸/۵ سال در ۱۳۳۵ به ۲۳/۴ در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ گرچه افراد در سن ۲۰ تا ۳۵ سال تمایل بیشتری به ازدواج از خود نشان می‌دهند اما این آمار نشان می‌دهد که درصد افرادی که بدون ازدواج از سن ۳۵ سال می‌گذرند و وارد مرحله‌ای به نام تجرد قطعی می‌شوند، رو به افزایش است.

مشکلات تأخیر در ازدواج

تأخیر در ازدواج و یا تجرد قطعی از جمله مسائل مهم جامعه است که به رغم آسیب‌های زیاد و جبران‌ناپذیری که دارد، زیاد جدی گرفته نمی‌شود؛ این مسأله خود زمینه‌ساز معضلات متعددی از جمله کاهش نرخ موالید می‌شود، به طوری که نتایج تحقیقات شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که از سال ۹۴ تاکنون، با کاهش نرخ موالید، با بحران‌های کاهش جمعیت و کاهش جمعیت جوان کشور مواجه هستیم. نرخ رشد جمعیت هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم جمعیتی در دهه ۹۰، روند نزولی را به خود گرفته است، به طوری که در سال ۹۸ به کمتر از یک درصد رسید.

دانشگاه علوم پزشکی گناباد، یکی از پیرترین جمعیت‌های کشور را دارا است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر، جمعیت تحت پوشش این دانشگاه را یکی از پیرترین جمعیت‌های کشور دانست و گفت: ۱۳.۹ صدم درصد از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد را سالمندان یعنی گروه سنی ۶۰ سال به بالا تشکیل می‌دهند.

جواد صادقی‌نسب، کم شدن آمار موالید را یکی از چالش‌های مهم جمعیت دانست و اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، نرخ تعداد موالید در حال افزایش بود اما این آمار پس از سال ۱۳۹۴ با شیب تندی رو به کاهش گذاشت و این روند کاهشی در طی سال ۹۸ شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

مجرّد ماندن یک نقص اجتماعی محسوب نمی‌شود

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد بالا رفتن سن ازدواج را یکی از مهمترین مشکلات پیش‌رو عنوان و اظهار کرد: در گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ جسمی و عقلی، اقدام به ازدواج می‌کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعی محسوب می‌شد اما در حال حاضر با خواسته‌ها و انگیزه‌های کاذب، ذائقه اجتماعی جوانان تغییر یافته و به دنبال این تغییر، نیاز طبیعی و غریزی به ازدواج سرکوب شده است.

صادقی‌نسب افزود: متأسفانه این روند تا جایی پیش رفته که امروزه بعضی از جوانان از ازدواج سرباز زده‌اند و تنها زمانی به ازدواج روی می‌آورند که نشاط جوانی را از دست می‌دهند.

کاهش نرخ باروری یکی از پیامدهای تأخیر در ازدواج است

وی با تاکید بر اینکه افزایش تصاعدی سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است، بیان کرد: افسردگی، از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلاء به وسواس زیاد در انتخاب همسر، افزایش اضطراب و نگرانی، بلاتکلیفی، از دست رفتن طراوت و زیبایی، ناامیدی و تصمیم به عدم ازدواج، بی دقتی در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات و.... از جمله مشکلاتی است که با افزایش سن ازدواج پدید می‌آید و زمینه‌ساز معضلات بزرگ‌تری همچون کاهش نرخ باروری نیز می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با تاکید بر لزوم آموزش و آگاه سازی جوانان در خصوص ازدواج به هنگام، اظهار کرد: از دست رفتن دوران طلایی باروری برای دختران و تولد کودکان مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی، اوتیسم و … برای مردان از جمله نتایج ازدواج در سنین بالا است.

صادقی‌نسب، انتخاب همسر را از مهمترین تصمیم‌های زندگی انسان دانست و تصریح کرد: تشکیل خانواده سالم، متعادل و پایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفکر منطقی، تلاش و کوشش نیازمند است.

‌وی، ازدواج سالم را زمینه‌ساز ارتباطات اجتماعی مناسب و به هنجار عنوان و اظهار کرد: افرادی که ازدواج می‌کنند، از نظر احساسی سالم‌تر هستند و کمتر قربانی خشونت‌های مختلف اجتماعی می‌شوند.

تنش و اختلاف؛ نتیجه سخت‌گیری در ازدواج

صادقی‌نسب، ازدواج سالم و پایدار، آسان برگزار کردن آن و دوری از تجملات و سخت گیری‌های رایج را مهمترین مسئله در زمینه ازدواج سالم و پایدار بیان و ابراز کرد: سخت گیری‌های رایج در زمینه ازدواج، هیچ ثمره‌ای به جز تنش و اختلاف نخواهد داشت.

وی با اشاره به حدیثی از رسول اکرم (ص): «پربرکت‌ترین ازدواج، کم هزینه‌ترین آنهاست»، گفت: بسنده کردن به یک میهمانی ساده و بدون ولیمه، استفاده از برخی اماکن مذهبی برای برگزاری یک مراسم ازدواج ساده و معنوی، سفر کردن به یکی از شهرهای مذهبی به جای برگزاری مراسم مجلل ازدواج و آغاز زندگی مشترک با حضور قلب و معنویت و صرف کردن هزینه ازدواج برای امور خیریه از جمله نکاتی است که زوجین با عمل به آنها می‌توانند زندگی ساده خود را آغاز کنند.

وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که در شرایط کنونی با توجه به شیوع کرونا، برگزاری هرگونه مراسم و یا سفر کردن، تابع مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا است و نباید در وضعیت قرمز، اقدام به برگزاری مراسم یا سفر کرد.