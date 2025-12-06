وضعیت فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر طی هفته جاری

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا اوایل روز دوشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است.

وی اضافه کرد: به تدریج از روز دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار جو به استان و فعالیت آن تا پایان هفته، ضمن وزش بادهای جنوبی بر روی دریا و در سطح استان، بر پوشش ابر افزوده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در اواخر هفته با تقویت این سامانه ناپایدار، وقوع بارش باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان ۱۴ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.