۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

کشف انبار احتکار روغن خوراکی در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف انبار احتکار روغن خوراکی در این استان خبر داد.

سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه عوامل اداره صنعت و معدن با هماهنگی مقام قضائی استان در یکی از شهرک‌های صنعتی از یک انبار بازدید کردند.

وی افزود: در ادامه طی بازرسی صورت گرفته مشخص شد ۱۳۷۰ کیلوگرم روغن خوراکی احتکار و مالک نیز به دلیل نداشتن مجوز به مرجع قضائی استان معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه را برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد.

سرهنگ نصیری تاکید کرد: شهروندان در صورت اطلاع از احتکار کالا توسط افراد سودجو، از طریق تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی استان اطلاع داده تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.

