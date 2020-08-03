آزادی همه زندانیان مهریه و نفقه از زندان های هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهار داشت: به مناسبت عید غدیرخم همه زندانیان مهریه و نفقه از زندان‌های هرمزگان آزاد می‌شوند.

وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون ۲۱ زندانی مهریه و نفقه با بدهی بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال در زندان‌های استان هرمزگان به سر می‌برند.

مقام عالی قضایی استان در ادامه افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده به مناسبت عید غدیر خم با مشارکت بنیاد مستضعفان، ۱۲ نفر از این افراد با بدهی بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال آزاد خواهند شد.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: ۹ نفر باقیمانده نیز با تقسیط بدهی و حمایت خیرین نیک اندیش از زندان آزاد می‌شوند.