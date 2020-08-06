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۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۲۳

با صدور پیامی؛

وزیر دفاع اهداء نشان فداکاری به دانشگاه امام علی را تبریک گفت

وزیر دفاع اهداء نشان فداکاری به دانشگاه امام علی را تبریک گفت

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع تصویب اهدای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه امام علی (ع) ارتش جمهوری اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در پیامی تصویب اهدای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه امام علی (ع) ارتش جمهوری اسلامی را به فرمانده کل ارتش تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

اهدای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی علیه السلام که به حرمت خون صدها شهید گلگون کفن دانشجو و افسران دانش آموخته آن دانشگاه با تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) رقم خورد؛ برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران و موید نقش ماندگار و مؤثر این دانشگاه در طول حیات پر برکت انقلاب اسلامی است.

بی تردید دانشگاه افسری امام علی علیه السلام به عنوان فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت تربیت و رشد نیروهای فداکار، مخلص و انقلابی و فرماندهان و افسران سرافراز شهیدی همچون صیادشیرازی ها، نامجوی ها، فکوری‌ها و ستاری ها را داشته و کانونی اثرگذار در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفاع از حریم اعتقادی و ایمانی ایران عزیز می‌باشد.

اینجانب ضمن تبریک به آن فرمانده انقلابی و همه فرماندهان، افسران و سربازان خدوم و جهادگر ارتش جمهوری اسلامی برای دریافت این نشان گرانسنگ و ارزشمند از خداوند متعال توفیقات روزافزون تان را در دفاع از مرزهای مقدس ایران اسلامی و آرمان‌های والای شهدا، تحت توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا فداء و با بهره مندی از رهنمودها و رهبری‌های داهیانه فرمانده معظم کل قوا خواستارم.

کد مطلب 4992577

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