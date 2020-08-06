وزیر دفاع اهداء نشان فداکاری به دانشگاه امام علی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در پیامی تصویب اهدای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه امام علی (ع) ارتش جمهوری اسلامی را به فرمانده کل ارتش تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

اهدای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی علیه السلام که به حرمت خون صدها شهید گلگون کفن دانشجو و افسران دانش آموخته آن دانشگاه با تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) رقم خورد؛ برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران و موید نقش ماندگار و مؤثر این دانشگاه در طول حیات پر برکت انقلاب اسلامی است.

بی تردید دانشگاه افسری امام علی علیه السلام به عنوان فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت تربیت و رشد نیروهای فداکار، مخلص و انقلابی و فرماندهان و افسران سرافراز شهیدی همچون صیادشیرازی ها، نامجوی ها، فکوری‌ها و ستاری ها را داشته و کانونی اثرگذار در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفاع از حریم اعتقادی و ایمانی ایران عزیز می‌باشد.

اینجانب ضمن تبریک به آن فرمانده انقلابی و همه فرماندهان، افسران و سربازان خدوم و جهادگر ارتش جمهوری اسلامی برای دریافت این نشان گرانسنگ و ارزشمند از خداوند متعال توفیقات روزافزون تان را در دفاع از مرزهای مقدس ایران اسلامی و آرمان‌های والای شهدا، تحت توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا فداء و با بهره مندی از رهنمودها و رهبری‌های داهیانه فرمانده معظم کل قوا خواستارم.