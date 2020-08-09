موافقت فیفا با درخواست پرسپولیس برای پرداخت طلب دستیاران برانکو

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام امیرعلی حسینی، مدیر امور بینالملل باشگاه، کمیته حسابداری فیفا با اعلام نامهای به باشگاه پرسپولیس، دریافت تاییدیهها و آمادگی برای انجام مراحل پرداخت مطالبات زلاتکو ایوانکوویچ و ایگور پانادیچ از محل داراییهای باشگاه نزد فیفا را اعلام کرد.
در این نامه آمده است؛ کمیته مالی فیفا در خصوص درخواست باشگاه پرسپولیس درباره انجام پرداخت به زلاتکو و ایگور، کلیه تاییدیهها را از بخشهای مختلف دریافت کرده است. به این ترتیب انجام این امر و اقدام برای پرداخت از محل دارایی باشگاه نزد فیفا، بعد از تکمیل و امضای فرمهای مالی و تعهدی که به پیوست ارسال میشود، انجام خواهد شد.
باشگاه پرسپولیس فرمهای مربوط به باشگاه را تکمیل و به فیفا ارسال کرد و رونوشتی از نامه کمیته مالی فیفا را نیز به عنوان سند ادامه اقدامات خود برای اجرای احکام صادره و انجام تعهدات مالی خود نسبت به طلبکاران برای کمیته انضباطی فیفا ارسال نمود.
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