دستگیری ۲ سارق موبایل قاپ/اعتراف به ۲۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا موسوی سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۵۰ تهرانسر مبنی بر سرقت تلفن همراه خود توسط ۲ سارق موتورسوار، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پلیس با بررسی فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته در محل سرقت موفق به شناسایی مشخصات ظاهری دو نفر سارق شدند و با قرار دادن تصاویر سارقان به واحدهای گشت خودرویی و موتورسوار موفق به شناسایی هر دو متهم که با موتور سیکلت در حال تردد و زاغ زنی در بلوار لاله تهرانسر بودند شدند.

وی عنوان کرد: مأموران این پلیس به صورت نامحسوس متهمان را زیر نظر گرفتند و سارقان با مشاهده پلیس به سرعت از محل متواری و مأموران موفق شدند در یک عملیات تعقیب و گریز و ایجاد طرح مهار موتورسیکلت را متوقف و راکب موتورسیکلت دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به متواری شدن ترک نشین به صورت پیاده اشاره کرد و گفت: متهم که برای مخفی شدن به داخل اتوبوس رفته و بین مسافرهای اتوبوس خود را مخفی کرده بود، با درایت مأموران شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و به کلانتری تهرانسر انتقال یافت.

وی اشاره کرد: در بازرسی از متهمان یک قبضه سلاح سرد و یک عدد اسپری اشک آور و تعدادی کلید و سوئیچ موتور سیکلت، دو دستگاه تلفن همراه مسروقه که به تازگی سرقت کرده بودند کشف شد.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران ابراز داشت: متهمان ۳۰ و ۳۴ ساله به ۲۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف و تلاش برای شناسایی مال باختگان آغاز شده است.

سرهنگ موسوی توصیه کرد: سارقان در پیاده روها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها می‌کنند، لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند.