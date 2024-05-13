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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۱

سامانه ثبت نام متقاضیان کشاورزی فراسرزمینی معرفی شد

سامانه ثبت نام متقاضیان کشاورزی فراسرزمینی معرفی شد

مجری طرح کشاورزی فراسرزمینی گفت: متقاضیان کشاورزی فراسرزمینی از این پس می‌توانند در سامانه سماک ثبت‌نام و مدارک و مستندات خود را بارگذاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فتوحی مجری طرح کشاورزی فرا سرزمینی، گفت: امکان ثبت نام متقاضیان کشاورزی فرا سرزمینی در مناطق مستعد کشورهای هدف برای اخذ مجوز گواهی صلاحیت در پنجره واحدی در سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی موسوم به سماک به «نشانی» فراهم شده است.

مجری طرح کشاورزی فرا سرزمینی در ادامه تاکید کرد: مدارک و مستندات ارسالی از سوی متقاضیان کشاورزی فرا سرزمینی در این سامانه پس از دریافت در کمیته تعیین صلاحیت با حضور اعضا، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد؛ همچنین افراد ثبت نام شده پس از دریافت گواهی تعیین صلاحیت، برای انجام قراردادها در اولویت قرار می‌گیرند و از مشوق‌های لازم بهره‌مند می‌شوند.

فتوحی در پایان از اینکه ارائه خدمات آنلاین به ارباب رجوع، شهروندان و جامعه هدف را از جمله اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیکی و صرفه‌جویی در زمان، انرژی، هزینه، تسهیل در انجام امور و بهبود محیط کسب و کار خبر داد.

کد مطلب 6105551

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