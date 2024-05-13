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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۲۲

ضرورت حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط

ضرورت حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید و از توجه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: لازم می‌دانم از کمیسیون اصل ۹۰ برای توجه بر لزوم حفظ اراضی کشاورزی قدردانی کنم، چراکه زمین‌های کشاورزی تأمین کننده غذای مردم است و امانتی است که از گذشتگان به ما رسیده و ما باید امانت‌دار خوبی برای انتقال آن به نسل‌های بعدی باشم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: از سویی دیگر با توجه به محدودیت اراضی کشاورزی کشور ضروری است همه دستگاه‌های ذی‌ربط به حفظ زمین‌های کشاورزی مرغوب کمک کنند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: شعار وزارت جهاد کشاورزی توسعه متوازن و تأمین نیازهای کشور با استفاده از پهنه‌های غیرقابل کشاورزی و با هدف حفظ اراضی زراعی و باغی است و در این راستا تلاش شده اجرای قانون جهش ملی مسکن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در اراضی کلاس ۱ و ۲ انجام نشود، با هدف حفظ اراضی زراعی و باغی، پهنه‌ها و زمین‌های غیرقابل کشاورزی به طرح جهش ملی مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

اراضی کلاس یک و دو کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی کشور

نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: با وجود این که تأمین مسکن برای اقشار هدف کشور ضروری است، اما اراضی کلاس یک و دو کشاورزی که تأمین کننده امنیت غذایی کشور و محدود است، باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

کد مطلب 6105557

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