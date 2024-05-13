به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: لازم میدانم از کمیسیون اصل ۹۰ برای توجه بر لزوم حفظ اراضی کشاورزی قدردانی کنم، چراکه زمینهای کشاورزی تأمین کننده غذای مردم است و امانتی است که از گذشتگان به ما رسیده و ما باید امانتدار خوبی برای انتقال آن به نسلهای بعدی باشم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: از سویی دیگر با توجه به محدودیت اراضی کشاورزی کشور ضروری است همه دستگاههای ذیربط به حفظ زمینهای کشاورزی مرغوب کمک کنند.
نیکبخت خاطرنشان کرد: شعار وزارت جهاد کشاورزی توسعه متوازن و تأمین نیازهای کشور با استفاده از پهنههای غیرقابل کشاورزی و با هدف حفظ اراضی زراعی و باغی است و در این راستا تلاش شده اجرای قانون جهش ملی مسکن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در اراضی کلاس ۱ و ۲ انجام نشود، با هدف حفظ اراضی زراعی و باغی، پهنهها و زمینهای غیرقابل کشاورزی به طرح جهش ملی مسکن اختصاص پیدا میکند.
اراضی کلاس یک و دو کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی کشور
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: با وجود این که تأمین مسکن برای اقشار هدف کشور ضروری است، اما اراضی کلاس یک و دو کشاورزی که تأمین کننده امنیت غذایی کشور و محدود است، باید مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
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