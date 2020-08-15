اولیانوف: محض یادآوری؛ آمریکا تنها کشور جهان نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، در یک رشته توئیت، با اشاره به انزوای تاریخی آمریکا در جلسه‌ای که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ترتیب داده بود؛ نوشت: واشنگتن از قبل نتیجه را می‌دانست و باز هم برای به رای‌گذاشتن پیش‌نویس اصرار کرد. یک رویکرد ایدئولوژیک محور، می‌تواند تا این حد کشوری را در شرایط نامطلوب قرار دهد.

این دیپلمات روس در ادامه افزود: نتیجه کاملاً قابل پیش‌بینی و تلاش (آمریکا) نیز بی‌مورد بود. آنهایی که از این بابت ابراز نگرانی می‌کنند نباید مسئله را خیلی بزرگ کنند. فقط به خاطر بیاورید که تا قبل از سال ۲۰۱۰ چنین تحریم (تسلیحاتی علیه ایران) وجود نداشت و هیچ فاجعه‌ای هم رخ نداد. اکنون هم رخ نمی‌دهد.

اولیانوف در نهایت، در پاسخ به حمایت ۳۸۷ عضو (عمدتاً دموکرات) مجلس نمایندگان آمریکا از قطعنامه ضدایرانی، نوشت: اگرچه آمریکا کشوری تاثیرگذار است؛ اما فراموش نکنید که تنها دولت جهان نیست. اگر بعضی‌ها دنبال کسب بعضی چیزها هستند؛ باید وضعیت را به طور عینی ارزیابی کنند. (این اشتباه محاسباتی) بیشتر متوجه آنهایی است که به دولتمردان پارلمانی مشاوره می‌دهند.

به گزارش مهر، قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران نه تنها با رای منفی روسیه و چین مواجه شد؛ بلکه رای ممتنع ۱۱ کشور دیگر شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، اندونزی، آفریقای جنوبی، استونی، نیجر، تونس، ویتنام، سنت وینسنت و گرنادین را نیز در پی داشت.

در این میان، تنها آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رای مثبت دادند.

آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان طرفین اروپایی برجام و البته متحدان سنتی واشنگتن، اگرچه با طرح اتهاماتی در خصوص نقش منطقه‌ای ایران، زبان به انتقاد از این کشور گشودند؛ نهایتاً با اذعان به اینکه قطعنامه پیشنهادی آمریکا از حمایت قاطع شورا برخوردار نیست و مبانی را برای اجماع نظر فراهم نمی‌آورد؛ به آن رای ممتنع دادند.