۳۰ عابر پیاده براثر تصادف در مازندران فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به مرگ ۳۰ نفراز عابران پیاده در سه ماهه اول امسال، مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در سه ماه امسال را ۱۳۰ اعلام کرد و افزود: ۲۳ درصد کل تلفات حوادث رانندگی سه ماه امسال عابرین پیاده بودند.

این مقام اجرایی استان بیشترین علت فوت عابرین را ضربه به سر و شکستگی‌های متعدد دانست و اظهار داشت: بیشترین گروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته می‌شوند، افراد بالای ۶۱ سال با ۴۷ درصد و کمترین سنین ۱۰ به پایین با ۳ درصد قرار دارند و اردیبهشت ماه با ۱۳، خرداد با ۱۰ و فروردین باهفت مورد به ترتیب بیشترین ماهی بود که فوتی در آن به ثبت رسید.



عباسی با بیان اینکه بالاترین آمار فوتی‌های عابران پیاده در شهرستان‌های تنکابن با ۵ و آمل و بابل هر کدام با ۴ به ترتیب بیشترین شهر ثبت شده است، افزود :۱۴ درصد وسیله درگیر با عابرین پیاده سواری هستند. که بیشترین آمار در سواری را پراید با ۵ مورد ثبت شده است.

وی با اشاره به محل فوت عابران پیاده گفت: ۱۵ نفر از فوت شدگان در محل حادثه و مابقی هم در بیمارستان گزارش شده است.