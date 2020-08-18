کاهش ۸۰.۵ درصد پروازهای عبوری/ تردد روزی ۱۷۹ پرواز از آسمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار منتشره از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در ۴ ماهه نخست امسال ۲۲ هزار و ۲۱۸ سورتی پرواز عبوری از آسمان ایران تردد داشته است که در فروردین ماه ۵ هزار و ۱۶۲، اردیبهشت ماه ۴ هزار و ۳۸۹، تیرماه ۵ هزار و ۳۷۲ و تیرماه ۷ هزار و ۲۹۵ سورتی پرواز انجام شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (فروردین تا تیر ماه ۹۸)، ۱۱۴ هزار و ۴۰۹ سورتی پرواز عبوری از آسمان داشته‌ایم که نشان دهنده کاهش ۸۰.۵ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به ۴ ماهه نخست سال قبل است.

در تیرماه امسال ۷ هزار و ۲۹۵ پرواز عبوری از آسمان رخ داد که اگرچه نسبت به تیرماه سال گذشته کاهش ۷۰.۴ درصدی داشت، اما نسبت به خرداد امسال رشد ۲۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت (۳۱ روزه تیر ماه ۹۹) به طور متوسط روزانه ۲۳۵ پرواز عبوری از آسمان ایران تردد داشته است.

از ابتدای امسال تا پایان تیرماه (۴ ماهه نخست سال جاری) به طور متوسط ۱۷۹ سورتی پرواز عبوری از آسمان ایران به وقوع پیوسته است.

طی ۱۲ سال گذشته، بیشترین میزان پروازهای عبوری از آسمان ایران به سال ۱۳۹۶ با ۴۲۶ هزار و ۶۸۴ سورتی پرواز برمی گردد که نشان می‌دهد در آن سال (۹۶) به طور متوسط روزانه ۱۱۶۸ سورتی پرواز عبوری از آسمان کشورمان انجام شده است.

این شاخص در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، کاهش ۱۳ درصدی داشته و به رقم ۳۶۹ هزار و ۸۹۷ سورتی افت کرده است. این کاهش در سال گذشته (۹۸) نسبت به سال قبل از آن (۹۷) نیز با افت منفی ۱۹ درصدی همراه شده و به رقم ۲۹۸ هزار و ۲۲۵ سورتی پرواز رسیده است.

به عبارت دیگر در سال گذشته متوسط تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در هر روز، ۸۱۷ سورتی پرواز بوده است.