به گزارش خبرنگار مهر، علی تشنه دل پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان ضمن بیان اینکه در این نشست کارگروه پرداخت یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۱۳ واحد صنعتی استان مصوب شد، اظهار داشت: مشکلات بانکی و مالیاتی چهار واحد تولیدی استان نیز در این جلسه کارگروه بررسی ش.

وی بابیان اینکه درمجموع ۹۱۱ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند، افزود: تاکنون ۶۰۷ واحد تولیدی استان ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید و بند الف تبصره ۱۸ دریافت کردند.

تحقق ۱۰۳ درصدی پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۸۷ واحد تولیدی در استان تسهیلات رونق تولید به ارزش ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دریافت کردند، خاطرنشان کرد: ۲۲۰ واحد به ارزش سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال مربوط به بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال تسهیلات دریافت کردند.

تشنه دل بابیان اینکه ۳۳۲ پرونده در مرحله عقد قرارداد با بانک قرار دارند، یادآور شد: ۱۰۳ درصد از پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در استان سمنان محقق شده است.

وی با اشاره به بررسی مشکلات یک هزار و ۹۰ واحد تولیدی مشکل‌دار در جلسات این کارگروه تأکید کرد: در این جلسات دو هزار و ۳۵۱ مصوبه به تصویب اعضا رسیده که ۷۳ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.