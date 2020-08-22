به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل در روزهای ۸ و ۹ مارس ۲۰۲۱ در بانکوک- تایلند برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل جورج ویلهلم فریدریش هگل، زندگی، کار و نفوذ هگل، فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، فلسفه هگل، سنت ایده‌آلیسم آلمانی، دیدگاه متافیزیکی-سنتی فلسفه هگل، دیدگاه پست کانتی از هگل، دیدگاه متافیزیکی اصلاح شده هگل، آثار منتشر شده هگل، پدیده شناسی روح، علم منطق، سیستم دایره المعارف هگل و گسترش آن، فلسفه طبیعت، فلسفه روحیه ذهنی و عینی، فلسفه روح مطلق، زیبایی شناسی و دین در فلسفه هگل، خانواده، جامعه مدنی، دولت، قانون اساسی، قانون بین المللی و تاریخ جهان است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۰۳/bangkok/ICSPPH/sponsorship در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/social-and-political-philosophy-of-hegel-conference-in-march-۲۰۲۱-in-bangkok مراجعه گردد.