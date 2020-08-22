به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا بورس مسکن میتواند به بخش مسکن کمک کند، گفت: موضوعی که باید به آن تاکید و اشاره کرد این است که آن چیزی که وزارت اقتصاد در خصوص بورس مسکن مطرح کرده آن چیزی نیست که مطرح میشود؛ چرا که بر اساس قانون، تمام دستگاهها موظف هستند که اراضی مازاد خود را به فروش برسانند تا منابع لازم تأمین شود.
وی افزود: پس موضوعی که وزارت اقتصاد آن را دنبال میکند، فروش اراضی به صورت آگهی است تا در نهایت وارد بورس شود تا شفافیت عموم تری پیدا کند. البته ممکن است در این خصوص واحدهای صنعتی و مسکونی نیز باشد، پس به واقع موضوع بورس مسکن نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به هر حال برای رفتن به سمت تأمین منابع و ایجاد پروژههای بزرگ نیازمند منابع مالی زیاد هستیم؛ پس بنابراین صندوق زمین و مسکن را مطرح کردیم و با اصلاح آئین نامهای که اخذ شد چند پروژه در قالب صندوقهای زمین و مسکن آماده شد که در حال به روز رسانی اطلاعات آنها هستیم و به زودی هم جزئیات آن منتشر خواهند شد.
به سمت تولید مسکن و پروژههای بزرگ مقیاس حرکت کنیم
محمودزاده با تاکید بر اینکه یکی از ضعفهای بخش مسکن، نبود منابع مالی برای تولید انبوه مسکن است، گفت: تولید انبوه مسکن توسط بخش خصوصی صورت میگیرد و از سوی دولت نیز ریل گذاری میشود پس باید به گونهای حرکت کنیم که به سمت تولید مسکن و پروژههای بزرگ مقیاس حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه از پروژههای بزرگ مقیاسی که اجرا شده میتوان به پروژه اکباتان و یا شهرک غرب اشاره کرد، اظهار داشت: پروژههای بزرگ نیازمند سرمایههای بزرگ است پس بنابراین تأمین منابع مالی به صورت عام چندین راه دارد که میتواند یکی از این راهها ایجاد و گسترش صندوقهای زمین و مسکن باشد.
نظر شما