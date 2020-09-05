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۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۴۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۹۹ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است

۹۹ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۹۹ معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است.

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه معادن ظرفیت بزرگ برای ایجاد اشتغال در این استان است، گفت: در حال حاضر ۱۷۸ معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر ۹۹ معدن در سطح استان فعال است و ۷۹ معدن غیر فعال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فعال کردن معادن تعطیل از مهمترین برنامه‌های این سازمان در راستای افزایش تولید در سال جاری است.

وی گفت: مشکلات معادن غیر فعال در حال بررسی است و در تلاش هستیم که مشکلات این معادن حل شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: معادن چهارمحال و بختیاری در زمینه استخراج ماده‌های معدنی از جمله سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ آهک، نمک آبی، خاک نسوز و… فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 5015547

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