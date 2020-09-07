هیچ فردی اجازه عربده کشی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در یگان‌های ویژه ناجا با تسلیت ایام سوگواری آقا اباعبدالله الحسین (ع) و اصحاب باوفایش، اظهار داشت: از عزاداران عزیز و هیئت‌های مذهبی که در دهه اول ماه محرم، همکاری خوبی با فرزندان خود در نیروی انتظامی داشتند تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی افزود: با لطف خداوند و عنایت خاص حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مراسم‌های سوگواری و عزاداری باشکوه و نظم خاصی و در عین حال توأم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.

فرمانده نیروی انتظامی درباره تشدید مقابله با اراذل و اوباش، خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی حافظ نظم و امنیت و جان، مال و ناموس مردم است؛ هر کجا ما مشاهده و یا گزارشی دریافت کنیم که کسانی مخل نظم و امنیت هستند و یا به حقوق حقه مردم تعرض و تعدی می‌کنند قطعاً با اقتدار عمل می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در مقابل اراذل و اوباش با پنجه اقتدار ظاهر می‌شویم، خاطر نشان کرد: در مقابل قانون شکنان و متعرضان به حقوق مردم بر اساس قانون و البته با پشتیبانی قوه قضائیه عمل کرده و افراد سودجو و متعرض را شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم.

سردار اشتری با اشاره به مطالبه مردمی در راستای تشدید مقابله با اراذل و اوباش، خاطر نشان کرد: این موضوع همواره در دستور کار ناجا بوده و هست و امروز تشدید اقدامات را به عنوان یک اولویت دنبال و اجرایی می‌کنیم.

رئیس پلیس کشور خاطر نشان کرد: به هیچ فردی اجازه عربده کشی، قانون شکنی و تعدی به حقوق مردم را نمی‌دهیم و اراذل و اوباش بدانند که در برابرشان کوتاه نمی آییم و با اقتدار برخورد می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از همراهی مردم در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها با نیروی انتظامی، خاطر نشان کرد: جا دارد در همین جا از همکارانم به ویژه خانواده‌هایشان به پاس جانفشانی در مأموریت‌ها قدردانی کنم؛ در شرایطی که شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم سبزپوشان ناجا مأموریت‌های ذاتی و قانونی خود را دنبال می‌کنند.

سردار اشتری با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در مقابله با شیوع ویروس کرونا، مطرح کرد: نیروهای یگان ویژه که در همه عرصه‌ها در کنار مردم و همراه آنان هستند در عرصه مقابله با شیوع ویروس کرونا نیز خوش درخشیدند و شاهد اقداماتی چون ضدعفونی کردن معابر و سایر فعالیت‌های دیگر بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه خدمت به مردم را توفیق می‌دانیم، بیان کرد: ارائه مطلوب‌ترین خدمات به مردم را وظیفه خود می‌دانیم و از طرفی برای ارتقا امنیت در کشور تلاش روزافزون می‌کنیم.