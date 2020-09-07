«بیداری» مجموعه تئاتر شهر آغاز شد/ تماشای یک داستان عجیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، اجرای نمایش «بیداری» از محصولات گروه سینما تئاتر «آیین» به نویسندگی ژولیان گارنر و کارگردانی داود دانشور از روز یکشنبه شانزدهم شهریور در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.

این اثر نمایشی در حالی به صحنه رفت که گروه اجرایی در بروشور نمایش «بیداری» از زنده یاد قدرت الله صالحی عضو فقید گروه سینما تئاتر «آیین» نیز یادی کرده‌اند. این بازیگر پیشکسوت تئاتر کشورمان فروردین ماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.

نمایش «بیداری» روایت یک معلول ذهنی به نام یوهان است. او در اثر جرمی که مرتکب شده در زندانی تحت مراقبت قرار می‌گیرد. بعد از مدتی سرزندانبان او را به یکی از روستاهای اطراف شهر منتقل می‌کند تا به زندگی طبیعی بازگردد اما آشنایی معلول ذهنی در روستا با یک زن اتفاقاتی را رقم می‌زند که پس از چند ماه موجب شگفتی می‌شود.

در نمایش «بیداری» (به ترتیب ورود به صحنه) رضا امامی در نقش یوهان، افشین زارعی ایورسن، فرزانه نشاط خواه در نقش اگنس و گیلدا حمیدی در نقش آنا به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، بهاره اسدی طراح گریم، صبا موسوی طراح گرافیک، مریم رودبارانی روابط عمومی و تبلیغات فضای مجازی، مصطفی جلم بادانی مجری نور، علیرضا هدایتی صدابردار، رضا امامی دستیار کارگردان و برنامه ریز، نجمه کوشا دستیار دوم کارگردان، لیلا طاهری، محمدحسن درباغی‌فر دستیاران صحنه و لباس، نجمه کوشا منشی صحنه، مهسا اسماعیل زاده مدیر صحنه، حسن متین و محمود هندیانی تدارکات و پشتیبانی، آزاده حسین مردی و محمدرضا رشید علیپور عکاسان و محمد جعفرنژاد فیلمبرداری و ساخت تیزر دیگر عوامل گروه سینما تئاتر «آیین» در اجرای این نمایش را تشکیل می‌دهند.

«حروفیه - ۱۳۵۸» به کارگردانی شهید حسین قشقایی، «واتسلاو- ۱۳۶۸»، «روشنایی تیره - ۱۳۶۹»، «متخصصین -۱۳۷۰»، «خر دجال - ۱۳۷۰»، «مصاحبه و خیرخواهی برای سرخپوست - ۱۳۷۲»، «طلوع ماه - ۱۳۷۷»، «سلطان - ۱۳۷۸»، «عیار و گلاب‌پاش - ۱۳۷۸»، «آن در ناب - ۱۳۷۸»، «سه نمایشنامه از آمریکای لاتین - ۱۳۸۰»، «کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد- ۱۳۸۱»، «تله موش- ۱۳۸۲»، «خیرخواهی برای سرخپوست - ۱۳۸۲»، «پیرسگ خرفت - ۱۳۸۳»، «آنوا - ۱۳۸۴»، «همسایه ها- ۱۳۸۵»، «پای پیاده - ۱۳۸۷»، «چکامه رستاخیز - ۱۳۹۲» از جمله آثار نمایشی است که تاکنون از گروه سینما تئاتر «آیین» پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

نمایش «بیداری» هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار قشقایی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. بلیت این اثر نمایشی طی روزهای دوشنبه هفدهم و سه شنبه هجدهم شهریور ماه با بیست درصد تخفیف از سامانه فروش اینترنتی قابل خریداری است.