تولید کاغذهای ضدآب و تعاملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، فناوری یادشده می‌تواند صفحات کاغذ را به ابزاری همچون دستگاه پخش موسیقی، صفحه کلید، زنگ و ده‌ها محصول متنوع مبدل کند.

صفحات کاغذی تعاملی مذکور با دریافت انرژی از منابع گوناگون محیطی می‌توانند بدون نیاز به اتصال به برق به فعالیت ادامه دهند. کاغذهای یادشده در برابر نفوذ روغن، گرد و خاک و غیره نیز مقاوم هستند. بدین منظور پوششی از مولکول‌های گاز فلوئور به این صفحات کاغذ اضافه می‌شود. پوشش سرتاسری مذکور افزودن سطوح نازک و متعدد بیشتری را به کاغذهای مذکور بدون نگرانی از نفوذ و نشت محتوای یک صفحه به صفحات دیگر ممکن می‌کند.

امکان افزودن حسگرهای ظریف به هر یک از این لایه‌ها وجود دارد که با فشار دست کاربر فرامین مختلفی را دریافت و اجرا می‌کنند. همچنین فشار دست کاربر بر روی این صفحات می‌تواند منجر به جذب و ذخیره سازی انرژی شود و از این انرژی می‌توان برای تأمین نیروی مورد نیاز برای ارتباطات بلوتوث نیز استفاده کرد.

از این فناوری به طور آزمایشی برای تولید یک دستگاه پخش موسیقی و نیز صفحه کلیدهایی استفاده شده که قادر به انتقال بی سیم اطلاعات هستند. هزینه تولید هر یک از این صفحات کمتر از ۰.۲۵ دلار است و فناوری یادشده قادر به سازگار شدن با بسیاری از چاپگرهای موجود است.