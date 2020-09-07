به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی توزیع مناسب نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی در سالن کوثر استانداری ضمن بیان اینکه منابع کافی برای تأمین نهاده دامی در کشور وجود ندارد و این امر منجر به بروز مشکلاتی در سطح استان می‌شود، اظهار داشت: توزیع عادلانه منابع محدود نهاده‌های دامی بین دامداران استان در دستور کار مسئولان جهاد کشاورزی استان سمنان قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی نباید اجازه فروش نهاده‌های دامی با نرخ دولتی را در بازار آزاد بدهند، تصریح کرد: نظارت‌ها بر بازار آزاد عرضه نهاده‌های دامی و نحوه توزیع آن توسط جهاد کشاورزی افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل اصلی این کمبود برشمرد و گفت: نظارت شرط اول مدیریت است و باید برای رفع این مشکل گروه‌های ارزیابی برای نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی در شهرستان‌های استان تشکیل شود.

شریفی نژاد بابیان اینکه رویه‌های موجود حاکم بر توزیع نهاده‌های دامی نیازمند تغییر است، ابراز کرد: توجه به معیشت مردم و بهبود فرایندها برای رفع مشکلات موجود و افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.