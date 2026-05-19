قیمت مرغ در سمنان ۳۷۰ هزار تومان؛ فروش بالاتر از نرخ مصوب تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومن غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی استان سمنان قیمت گوشت مرغ را در وضعیت فعلی بازار ۳۷۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این قیمت ملاک قطعی معاملات در واحدهای صنفی است.

وی فروش بالاتر از نرخ مصوب را مصداق تخلف قطعی صنفی برشمرد و ادامه داد: در صورت مشاهده گران فروشی با واحد مربوط به طور یقین برخورد می شود.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان سمنان کمبود نهاده های دامی را در استان شایعه بی اساس خواند و توضیح داد: هیچ کمبودی در حوزه تامین و توزیع نهاده ها در استان سمنان مشاهده نشده است.

مومن از نظارت مستمر برای توزیع نهاده ها به منظور پیشگیری از خلأ در روند تولید، اضافه کرد: توزیع نهاده ها بر اساس سهمیه تعیین شده در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد.

وی با تاکید بر برقراری آرامش در بازار و روند مطلوب تامین کالا، اظهار کرد: از رسانه ها درخواست داریم تا با انتشار اخبار درست به آرامش و ثبات در بازار کمک کنند.