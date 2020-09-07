«مجتبی حسینی» سرمربی نفت مسجدسلیمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه نفت مسجد سلیمان، مجتبی حسینی سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال مس کرمان به عنوان سرمربی جدید نفت انتخاب شد.

این مربی ۴۶ ساله امروز در جلسه ای با حضور ابوذر شجاعی و پیمان مولایی اعضای هیات مدیره و مصطفی سلیمانی معاون حقوقی باشگاه حضور پیدا کرد و برای یک فصل به توافق رسید.

حسینی که سابقه سرمربیگری در تیم های گل ریحان و ذوب آهن را هم در کارنامه اش دارد فصل گذشته با مس کرمان تا آستانه به صعود به لیگ برتر هم آمد اما در نهایت به خاطر تفاضل یک گل کمتر در رده سوم قرار گرفت. نفت مسجدسلیمان فصل گذشته در رتبه هشتم جدول به پایان رساند.

هدایت نفت مسجد سلیمان در فصل گذشته بر عهده مهدی تارتار بود.