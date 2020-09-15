پایان شهریور ۹۹ آخرین مهلت تکمیل مدارک ثبت نامی در طرح ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مصطفوی افزود: وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح اقدام ملی مسکن را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است که از این تعداد ۲۴ هزار متقاضی برای شهر جدید سهند ثبت نام نموده‌اند.

وی گفت: از این تعداد ۹۳۴۳ نفر جهت تکمیل پرونده و بررسی بر اساس سامانه اقدام ملی مسکن در لیست بررسی قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: شرکت عمران شهر جدید سهند با توجه به مرحله اول، دوم و سوم ثبت نام کنندگان به ترتیب اقدام به فراخوانی متقاضی از طریق پیامک کرد تا با بررسی مشخصات، مدارک و مستندات استعلامی متقاضی را تأیید نهایی نموده و جهت افتتاح حساب و واریز قسط اول به بانک معرفی کند.

مصطفوی تاکید کرد: فراخوانی متقاضی جهت بررسی مدارک و تأیید نهایی صرفاً برای متقاضیانی که مدارک خود را در سایت اقدام ملی مسکن بارگذاری نمایند صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جدول مقایسه‌ای پیشرفت پروسه ثبت نام و تکمیل مدارک متقاضیان افزود: بر اساس جدول مقایسه‌ای شهرهای جدید سهند هم در فاکتور" تأیید نهایی متقاضی" با ۲۹۶۸ نفر در رتبه اول و هم در فاکتور افتتاح حساب با ۲۴۹۰ نفر رتبه اول را از آن خود کرده است و انتظار داریم متقاضیانی که شهر جدید سهند را برای این طرح انتخاب نموده‌اند بر اساس اطلاعیه‌های این شرکت نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام همت کنند.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز استان در طی ماه‌های اخیر شرکت عمران شهر جدید سهند ضمن رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی تصویب شده توسط کمیته پیشگیری از شیوع کرونا به صورت مرتب متقاضیان را پذیرش نموده و مراحل ثبت نامی را با جدیت پیگیری می‌کند.