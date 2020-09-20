به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این پیام عنوان داشته است: هفته دفاع مقدس یادآور سال‌هایی است که ایران عزیز با جانفشانی فرزندان برومندش آنچنان محافظت شد که پس از ۸ سال ایستادگی و پایداری وصف ناپذیر برای بازپس‌گیری قطعه‌ای کوچک از این سرزمین همیشه ماندگار به واسطه‌ای و یا مذاکره‌ای نیاز نشد و این خود از ماندنی‌ترین حماسه‌ها در جنگ‌های تاریخ جهان است.

آنان که صحنه‌های نورانی آن ایام بی‌بدیل را بخاطر می‌آورند نیک می‌دانند که وفاق، همدلی، عشق، ایثار و شهادت مرد و زن، جوان و سالمند لحظه‌هایی آفرید که هنرمندانه‌ترین قلم‌ها، تصویرها، نغمه‌ها، آواها و نواها و آنچه از هفت هنر جهان می‌توان به عاریت گرفت از نمایش آن عاجزند. گل‌هایی پرپر شدند که هر یک گلستانی را معطر می‌کردند و جان‌هایی نثار شدند که هر یک آتشفشانی از مهر و عشق به مردم و سرزمین را فریاد می‌زدند که امید است در این دقایق، همگی همنشین حضرت سیدالشهدا (ع) باشند.

امسال، بزرگداشت این ایام باشکوه دو ویژگی متفاوت دارد: اول آنکه نازنین دردانه، سردار قاسم سلیمانی از بازماندگان دفاع مقدس که با عشق پیوستن به یاران شهیدش در دفاع از عظمت و حقوق ملتش و دیگر مظلومان جهان در عرصه‌های گوناگون تن به آتش می‌زد تا گرفتاران در آتش جهل و بیداد را برهاند و ریشه‌های پوسیده افراطی‌گری و کج فهمی دینی را بخشکاند با لطف معبود به معشوق رسید و در کنار یاران شهیدش و در محضر سرور و سالار شهیدان آرمید و دوم آنکه امسال مقارن است با گرفتاری کشورمان به بلای نفس‌گیر ویروس منحوس که جهان را در برگرفته است.

ماه‌هاست که مدافعین سلامت با همان دلدادگی مدافعین حریم سرزمینمان در ایام دفاع مقدس، تن بر آتش بلا زده‌اند تا از سلامتی هموطنان گرفتارشان محافظت کنند و در این راه، عزیزان نازنینی به خیل نورانی شهدا پیوستند، گروهی بیمار و زمین گیر شدند و عده‌ای علیرغم همه کاستی‌ها و تحریم‌ها روز و شب در صحنه مانده‌اند تا به هموطنانشان گزندی نرسد.

در روزهایی که گذشت، همدلی و وفاق دوباره ملت ایران، حتی زیباتر از ایام دفاع مقدس و با تلاش همه مدافعین حریم و حرم و سلامت کشور حماسه‌هایی نو خلق کرد که باز هم نمی‌توان با هنرمندانه‌ترین شیوه‌ها آنگونه که باید به تصویرشان کشید.

با درود به روح بلند همه شهدای گرانقدر سرزمینمان از دفاع مقدس تا دفاع از حریم سلامت مردم عزیزمان، هفته دفاع مقدس را به همه رزمندگان بازمانده از آن ایام نورانی، خانواده معزز شهدا، ایثارگران، نیروهای مسلح و همه آنان که دل در گرو اعتلای این سرزمین دارند تبریک عرض نموده، عزت و سربلندی ایران عزیز را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.