بازی در لیگ تنیس روی میز در هر شرایطی برایم مقرون به صرفه است

امین احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شرایطش برای لیگ ۹۹ تنیس روی میز، چگونگی فعالیت در این رقابت ها و ادامه همکاری با تیم باشگاهی‌اش در لیگ اتریش توضیح داد.

وی که سال گذشته در ترکیب تیم پتروشیمی حضور داشت، گفت: زمان سربازی ام رسیده و به همین دلیل امسال به عنوان بازیکن سرباز در ترکیب تیم رعد پدافند حضور خواهم داشت. این حضور تا سال آینده ادامه دارد تا دوره دو ساله سربازی‌ام اینگونه سپری شوم.

ملی پوش ۱۹ ساله تنیس روی میز که طی دو سال گذشته به عنوان لژیونر در لیگ اتریش حضور داشت، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته در لیگ اتریش برای تیم «بادم» بازی کردم. امسال هم در ترکیب این تیم خواهم بود. البته به خاطر کرونا و تاخیری که در صدور ویزاها ایجاد شده نتوانستم از ابتدای این مسابقات در کنار دیگر هم تیمی هایم باشد. لیگ اتریش تقریبا از دو هفته پیش آغاز شده اما برای نیم فصل دوم رقابت ها که حدود سه ماه دیگر آغاز می شود، به ترکیب تیمم اضافه می شوم.

وی در مورد اینکه «این مسئله و ملحق شدن با تاخیر به لیگ اتریش برایش دردسرساز نمی شود؟» تاکید کرد: قرارداد همکاری ام برای بازی در لیگ اتریش سالیانه نیست. من بابت هر بازی از تیمم دریافتی خواهم داشت. بنابراین مشکلی نیست که از نیم فصل دوم در ترکیب قرار بگیرم. فکر می کنم در کل امسال بتوانم ۸ بازی برای تیم بادم انجام دهم.

احمدیان در مورد وضعیت مالی‌اش به لحاظ میزان دریافتی از فعالیت باشگاهی‌اش گفت: حضورم در تیم رعد پدافند برای گذراندن دوره سربازی است و به همین دلیل قرارداد مالی با این تیم ندارم اما در لیگ اتریش از تیم بادم، بازی به بازی دریافتی خواهم داشت. اینکه امسال رقم پرداختی به من چقدر است هنوز مشخص نشده است. سال پیش اما بابت هر بازی ۵۰۰ یورو گرفتم.

پینگ پنگ باز کشورمان یادآور شد: با توجه به افزایش نرخ یورو بازی در لیگ های اروپایی خیلی با صرفه تر است. حتی اگر امسال رقم دریافتی‌ام نسبت به سال گذشته افزایشی هم نداشته باشد بازهم برایم مقرون به صرفه است. قرارداد سال گذشته من با پتروشیمی به مبلغ ۸۰ میلیون تومان بود اما درآمدم از بازی در اتریش بیشتر بود به خصوص که به جز مبلغ مصوب برای هر بازی، در صورت برد رقمی هم به عنوان پاداش دریافت می کردم.

وی در مورد چگونگی هماهنگی برای حضور همزمان در لیگ ایران و اتریش تاکید کرد: مدام باید در رفت و آمد باشم. چون برای بازی در لیگ اتریش قرارداد سالیانه منعقد نکردم، برای هر بازی به این کشور سفر می کنم و بر می گردم. سایر مواقع هم در تمرین و بازی با تیم رعد پدافند را در برنامه خواهم داشت. روالی که همیشه داشته ام.

احمدیان که در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی المپیک حضور ندارد، در پایان گفت: امیدوارم با وجود بحران کرونا و تاثیرات منفی که ایجاد کرده، هم تیمی هایم بتوانند در این دو رویداد نتیجه بگیرند.