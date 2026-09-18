امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و اتاق محاسبات فدراسیون روسیه با هدف توسعه و تعمیق همکاریهای تخصصی، تبادل دانش و تجربیات حرفهای و ارتقای کارایی حسابرسی و نظارت مالی دولت، در مسکو به امضای رؤسای دو نهاد عالی حسابرسی رسید.
این یادداشت تفاهم در جریان سفر رئیسکل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالیرتبه محاسباتی و پارلمانی کشور به مسکو و در دیدار سید احمدرضا دستغیب، رئیسکل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، با بوریس کوالچوک، رئیس اتاق محاسبات فدراسیون روسیه، به امضا رسید.
بر اساس این سند، دو طرف در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود و با رعایت قوانین و تعهدات بینالمللی کشورهای متبوع، بر توسعه همکاریهای دوجانبه و همچنین گسترش تعاملات در چارچوب نهادها و مجامع بینالمللی و منطقهای از جمله سازمان بینالمللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای)، سازمان آسیایی مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای)، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و سایر قالبهای همکاری مشترک تأکید کردند.
تبادل تجربیات و دانش تخصصی، برگزاری نشستهای کارشناسی، سمینارها، میزگردها و کنفرانسهای مشترک، همکاری در زمینه آموزش حرفهای و ارتقای مهارت کارکنان، تبادل اطلاعات و اسناد تخصصی و روششناختی، از محورهای اصلی پیشبینیشده در این یادداشت تفاهم است.
همچنین، بر اساس این سند، دو طرف ظرفیت انجام اقدامات کنترلی و کارشناسی ـ تحلیلی مشترک یا موازی و بررسیهای همتایان را مورد توجه قرار داده و بر همکاری برای ارتقای ظرفیتهای حرفهای و نهادی دو مجموعه تأکید کردهاند.
از دیگر محورهای مهم این تفاهم، تبادل تجربیات و دانش در حوزههای نوین حسابرسی و نظارت مالی، بهویژه در زمینه تحول دیجیتال، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه رویکردهای هوشمند در فرایندهای حسابرسی است؛ موضوعی که با توجه به تحولات روزافزون نظامهای نظارت مالی و ضرورت ارتقای کارآمدی و اثربخشی حسابرسی دولتی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این یادداشت تفاهم همچنین سازوکارهای مشخصی برای تبادل اطلاعات و اسناد تخصصی، رعایت محرمانگی اطلاعات، نحوه همکاری در اقدامات مشترک و موازی و بررسیهای همتایان و صیانت از اطلاعات مبادلهشده میان دو طرف پیشبینی شده است.
دو طرف با تأکید بر اهمیت استمرار تعاملات کارشناسی و حرفهای، بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای شناسایی و به اشتراکگذاری تجربیات در زمینه ارتقای کیفیت حسابرسی، بهینهسازی فرایندهای نظارتی، مدیریت و کاهش ریسکهای مالی و افزایش اثربخشی نظامهای کنترل و نظارت مالی تأکید کردند.
این یادداشت تفاهم همچنین بر توسعه همکاریهای دو نهاد در مجامع و سازمانهای بینالمللی و منطقهای تأکید دارد و میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای منسجمتر و هدفمندتر میان مؤسسات عالی حسابرسی دو کشور در عرصههای تخصصی و حرفهای باشد.
یادداشت تفاهم همکاری دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و اتاق محاسبات فدراسیون روسیه در شهر مسکو، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی به امضای سید احمدرضا دستغیب، رئیسکل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، و بوریس کوالچوک، رئیس اتاق محاسبات فدراسیون روسیه، رسید.
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