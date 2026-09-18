کربن بارد فینالیست‌ جایزه ابتکارات دستیابی به انتشار خالص صفر ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کربن بارد، بهعنوان یکی از مجموعههای پیشرو در حوزه جذب، بازیافت و بهرهبرداری از دیاکسیدکربن در ایران، با پروژه نوآورانه بازیافت و بهرهبرداری از CO₂ پالایشگاه نفت تهران، به جمع فینالیستهای بخش Net-Zero Initiatives در جوایز برتری انرژی ۲۰۲۶ راه یافت.
این موفقیت، جایگاه یک پروژه ایرانی را در میان طرحهای منتخب بینالمللی حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانهای و توسعه پایدار برجسته کرده است؛ پروژهای که با بهرهگیری از فناوری بازیافت دیاکسیدکربن، رویکردی متفاوت به تبدیل یک آلاینده صنعتی به محصولی با ارزش افزوده اقتصادی ارائه میدهد.
کنگره جهانی انرژی (WPC Energy Excellence Awards) از رویدادهای بینالمللی حوزه انرژی است که به ارزیابی و معرفی دستاوردهای برجسته در زمینه فناوری، بهرهوری، پایداری و کاهش آلایندگی میپردازد. برندگان نهایی این دوره همزمان با بیستوپنجمین کنگره جهانی انرژی در ریاض در اکتبر ۲۰۲۶ معرفی خواهند شد.
در بخش Net-Zero Initiatives، پروژههایی مورد توجه قرار گرفتهاند که با استفاده از فناوری و راهکارهای نوآورانه، در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تحقق اهداف توسعه پایدار گام برداشتهاند. کربن بارد در این بخش در کنار شرکتهای بینالمللی از جمله Johnson Matthey از انگلستان و TDE Energy از امارات متحده عربی به مرحله نهایی راه یافته است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی شرکت، کربن بارد با جذب مستقیم گازهای خروجی پالایشگاه تهران و بازیافت دیاکسیدکربن، آن را به دیاکسیدکربن مایع با کاربردهای خوراکی و صنعتی و خلوص بالاتر از ۹۹.۹ درصد تبدیل میکند. این فرایند، به گفته شرکت، سالانه از انتشار و هدررفت بیش از ۱۶ میلیون مترمکعب گاز گلخانهای جلوگیری میکند.
اهمیت این پروژه تنها به کاهش انتشار محدود نمیشود؛ بلکه همزمان، ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی از یک جریان گازی آلاینده، کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای صنعتی و کمک به بهبود کیفیت هوای کلانشهر تهران را نیز دنبال میکند.
راهیابی کربن بارد به مرحله نهایی این رقابت بینالمللی، حضور یک پروژه ایرانی در میان طرحهای منتخب حوزه کاهش کربن و گذار به انرژی پایدار را رقم زده و ظرفیتهای فناورانه کشور در زمینه راهکارهای نوین زیستمحیطی را در معرض ارزیابی جامعه بینالمللی قرار داده است.
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