نوری: دشمن به دنبال فتح سنگر آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: دشمن با همه توان آمده است تا تفرقه ایجاد کند، اختلاف بیندازد و بدبینی میان مردم و مسئولان به وجود آورد و با شیوههای نو و سرمایههای هنگفت، دنبال گرفتن غیرت از مردان و عفاف و حجاب از دختران ما است.
وی در ادامه افزود: دشمن دنبال این است که سنگر آموزش و پرورش، دانشگاه و مراکز آموزشی را فتح کند و کشف حجاب و بیعفتی را در آنجا ببرد؛ نگذارید این سد بشکند و این اتفاق ناگوار در مراکز تعلیم و تربیت ما بیفتد.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد: معلمان، مدیران و مسئولان باید دست به دست هم بدهند و از دانشآموزان و دانشجویان کمک بگیرند و نسبت به سالمسازی فضا حساسیت داشته باشند تا خدای نکرده دشمن این سنگرها را فتح نکند.
نوری بیان کرد: اگر بیعفتی و کشف حجاب وارد مراکز آموزشی شود، کسانی که قرار است در آینده شغلها و مسئولیتهای مختلف را به عهده بگیرند، ممکن است برای آینده ما مشکلساز شوند؛ لذا مسئله بسیار مهم است و در ابتدای سال جدید باید برنامه داشته باشید و توطئهها و اهداف دشمن در برنامههای ضد فرهنگی، ضد دینی و ضد ارزشی را تبیین کنید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حضرت معصومه (س) گفت: غرب دنبال این است که دختری منفعل و تسلیم در برابر فرهنگ منحط غربی و ارزشهای ضد انسانی و فطری تربیت کند، اما ما باید حضرت معصومه (س) را به عنوان بهترین الگوی دختر مسلمان معرفی کنیم؛ کسی که در علم و دانش، بصیرت، عفت و انقلابیگری برترین بود.
نوری با اشاره به هفته دفاع مقدس و پیروزیهای اخیر گفت: رمز پیروزی ما در میدان نبرد با دشمن آمریکایی و صهیونیستی، دو چیز است؛ تدبیرهای ولی امر جامعه اسلامی و حضور و مقاومت مردم در میدان.
وی افزود: تدبیر حضرت آقا در آتش به اختیار و منطقهای کردن جنگ باعث شد دشمن به هیچ یک از اهدافش نرسد و مقاومت ۲۰۰ شبه مردم، ایران را از تجزیه نجات داد و تنگه هرمز و بابالمندب را نصیب جبهه مقاومت کرد.
امام جمعه بجنوردبیان کرد: مقاومت شما باعث تقویت جبهه مقاومت و به میدان آمدن حزب الله، یمن و عراق شد و خداوند نیز مردم یمن را یاری کرد تا پیروزی بزرگ را به دست آورند؛ بدانید اراده بر تجهیزات دشمن برتری دارد و پیروزی نصیب کسی خواهد شد که ایمان قوی و اراده قوی داشته باشد.
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