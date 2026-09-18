نوری: دشمن به دنبال فتح سنگر آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: دشمن با همه توان آمده است تا تفرقه ایجاد کند، اختلاف بیندازد و بدبینی میان مردم و مسئولان به وجود آورد و با شیوه‌های نو و سرمایه‌های هنگفت، دنبال گرفتن غیرت از مردان و عفاف و حجاب از دختران ما است.

وی در ادامه افزود: دشمن دنبال این است که سنگر آموزش و پرورش، دانشگاه و مراکز آموزشی را فتح کند و کشف حجاب و بی‌عفتی را در آنجا ببرد؛ نگذارید این سد بشکند و این اتفاق ناگوار در مراکز تعلیم و تربیت ما بیفتد.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: معلمان، مدیران و مسئولان باید دست به دست هم بدهند و از دانش‌آموزان و دانشجویان کمک بگیرند و نسبت به سالم‌سازی فضا حساسیت داشته باشند تا خدای نکرده دشمن این سنگرها را فتح نکند.

نوری بیان کرد: اگر بی‌عفتی و کشف حجاب وارد مراکز آموزشی شود، کسانی که قرار است در آینده شغل‌ها و مسئولیت‌های مختلف را به عهده بگیرند، ممکن است برای آینده ما مشکل‌ساز شوند؛ لذا مسئله بسیار مهم است و در ابتدای سال جدید باید برنامه داشته باشید و توطئه‌ها و اهداف دشمن در برنامه‌های ضد فرهنگی، ضد دینی و ضد ارزشی را تبیین کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه حضرت معصومه (س) گفت: غرب دنبال این است که دختری منفعل و تسلیم در برابر فرهنگ منحط غربی و ارزش‌های ضد انسانی و فطری تربیت کند، اما ما باید حضرت معصومه (س) را به عنوان بهترین الگوی دختر مسلمان معرفی کنیم؛ کسی که در علم و دانش، بصیرت، عفت و انقلابی‌گری برترین بود.

نوری با اشاره به هفته دفاع مقدس و پیروزی‌های اخیر گفت: رمز پیروزی ما در میدان نبرد با دشمن آمریکایی و صهیونیستی، دو چیز است؛ تدبیرهای ولی امر جامعه اسلامی و حضور و مقاومت مردم در میدان.

وی افزود: تدبیر حضرت آقا در آتش به اختیار و منطقه‌ای کردن جنگ باعث شد دشمن به هیچ یک از اهدافش نرسد و مقاومت ۲۰۰ شبه مردم، ایران را از تجزیه نجات داد و تنگه هرمز و باب‌المندب را نصیب جبهه مقاومت کرد.

امام جمعه بجنوردبیان کرد: مقاومت شما باعث تقویت جبهه مقاومت و به میدان آمدن حزب الله، یمن و عراق شد و خداوند نیز مردم یمن را یاری کرد تا پیروزی بزرگ را به دست آورند؛ بدانید اراده بر تجهیزات دشمن برتری دارد و پیروزی نصیب کسی خواهد شد که ایمان قوی و اراده قوی داشته باشد.